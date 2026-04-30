Oye Santander se cayó la banca otra vez ????no sirve la app 😐😐😐😐😐😐 — Adrix Aguirre (@Adrixs1985) April 30, 2026

Falla app de Santander

Downdetector, un sitio web que informa sobre interrupciones en los servicios, asegura que el servicio de Santander México presenta problemas desde las 14:30 horas. Hasta el momento, han recibido más 600 reportes de usuarios afectados.

Las localidades con más reportes son: Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Queretaro y Cancún.

(Downdetector)

Entre las fallas reportadas al sitio se encuentran las siguientes:

- App Móvil al iniciar sesión.

- Página Web

Santander reporta fallas en app y sitio web

El banco Banco Santander informó que su aplicación y página web presentan un incidente técnico que ya está siendo atendido, lo que ha afectado el acceso a sus servicios digitales.

Ante esta situación, la institución indicó que los usuarios pueden seguir realizando operaciones a través de su red física: más de 10 mil cajeros automáticos, más de mil sucursales y más de 41 mil corresponsales bancarios en todo el país.

El banco ofreció una disculpa por las afectaciones y aseguró que continuará informando sobre el avance en la solución del problema.

¿Qué puedo hacer si mi app Santander presenta fallas?

Los usuarios afectados pueden comunicarse con el banco para resolver dudas o aclarar el estatus del servicio, solo debes seguir estos pasos:

1. Marca al 55 5169 4300, disponible 24/7 desde cualquier parte de México.

2. Cuando la grabación comience, el sistema te preguntará si eres cliente. Selecciona la opción que indica "Si eres cliente Santander".

3. El sistema solicitará tu número de cliente (cuenta) o los 16 dígitos de tu tarjeta. Ten a la mano tu tarjeta física o tu número de cliente para capturarlo en el teclado.

4. Te pedirá el NIP telefónico.

5. El menú de voz te dará opciones como consulta de saldos, transferencias, aclaraciones y otros servicios. Selecciona "Otros servicios" o "Hablar con un ejecutivo".

6. Después de seleccionar "Hablar con un ejecutivo", el sistema te pondrá en espera hasta que un asesor se conecte.