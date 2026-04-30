Esta tarde, usuarios de redes sociales reportaron fallas en la aplicación móvil del banco Santander. “¡Sin conexión a internet! Comprueba tu conexión o espera unos minutos e inténtalo de nuevo" es el mensaje que aparece al intentar iniciar sesión.
A continuación te damos todos los detalles sobre el incidente en el servicio.
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Oye Santander se cayó la banca otra vez ????no sirve la app 😐😐😐😐😐😐
Downdetector, un sitio web que informa sobre interrupciones en los servicios, asegura que el servicio de Santander México presenta problemas desde las 14:30 horas. Hasta el momento, han recibido más 600 reportes de usuarios afectados.
Las localidades con más reportes son: Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Queretaro y Cancún.
Entre las fallas reportadas al sitio se encuentran las siguientes:
- App Móvil al iniciar sesión. - Página Web
Santander reporta fallas en app y sitio web
El banco Banco Santander informó que su aplicación y página web presentan un incidente técnico que ya está siendo atendido, lo que ha afectado el acceso a sus servicios digitales.
Ante esta situación, la institución indicó que los usuarios pueden seguir realizando operaciones a través de su red física: más de 10 mil cajeros automáticos, más de mil sucursales y más de 41 mil corresponsales bancarios en todo el país.
El banco ofreció una disculpa por las afectaciones y aseguró que continuará informando sobre el avance en la solución del problema.