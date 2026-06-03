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Finanzas Personales

¿Cómo las deudas en tarjetas de crédito podrían descontrolar las finanzas?

Nuevas alternativas surgen en el mercado para simplificar la gestión de las deudas, en un contexto en el que la complejidad para administrar el crédito cada vez se hace más presente en el país.
mié 03 junio 2026 12:44 PM
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Presentado por: Brío by Bravo
Descontrol_Deudas
Cada vez más personas dependen del financiamiento para sostener gastos diarios, enfrentar emergencias o complementar ingresos. (Cortesía)

El crédito dejó de ser un producto aspiracional para convertirse en una herramienta cotidiana de liquidez para millones de mexicanos.

De acuerdo con información publicada por el Banco de México, a octubre de 2025, se otorgaron en promedio 10,000 tarjetas de crédito más por día que en 2024.

Para Maximiliano Toledo, vocero de Brío, este dato pone en evidencia que cada vez una mayor cantidad de personas dependen del financiamiento para cubrir sus gastos diarios, responder a emergencias o complementar sus ingresos.

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Sin embargo, agregó que detrás de este crecimiento también aparece uno de los mayores retos financieros: la acumulación de múltiples deudas al mismo tiempo.

Si bien la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda que las deudas no excedan el 30% de los ingresos periódicos, y se paguen puntualmente a los financiadores, esto dista de la realidad actual.

Por ello, el experto en finanzas personales recalcó que, debido a la complejidad de coordinar las tasas y plazos de amortización, el manejo simultáneo de diversos productos crediticios se está convirtiendo en un foco rojo en las finanzas personales.

Uno de los principales obstáculos es la falta de visibilidad. Si bien una solución convencional es contar con un inventario detallado, que incluya tasa de interés, comisiones y fechas límite de cada uno, el seguimiento puede resultar poco efectivo.

Por ejemplo, el informe anual “Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y retos ”, elaborado por Bravo —línea de negocio de la que se desprende Brío —, reveló que el 47% de los encuestados desconoce el tiempo que le tomaría liquidar sus compromisos cubriendo solamente el mínimo.

Además, el 77% de ellos aseguró que opera cerca del límite de su capacidad financiera o ya la ha superado, lo que refleja una significativa área de oportunidad en cuanto a conocimientos de educación financiera.

¿Cómo está respondiendo el mercado a la gestión de múltiples deudas?

Entre las opciones para solucionar la crisis están diferir o aplazar las mensualidades, un plan de cuotas fijas o la consolidación de deudas. Esta última alternativa consiste en agrupar varios créditos en un solo pago, como pueden ser tarjetas de crédito o préstamos personales.

Opciones como Brío by Bravo están diseñadas para devolver el control financiero y garantizar la tranquilidad de los usuarios. Con el respaldo de Bravo, empresa experta en la liquidación de deuda, propone reducir el pago de intereses y el número de mensualidades a través de la consolidación.

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Los montos que otorga van desde 20,000 hasta 350,000 pesos, con plazos de devolución flexibles de entre 12 y 36 meses. Igualmente, su tasa anual varía entre el 16.9% y el 44.9%, según el historial de cada solicitante, y no existen penalizaciones por abonar anticipadamente.

Como resultado, Brío se convierte en un aliado para las personas que aún están al corriente, no para quienes ya no pueden pagar, como una herramienta para prevenir el sobreendeudamiento.

La educación financiera y el uso responsable del crédito son los desafíos pendientes

Aunque el acceso al crédito ha aumentado en México, el principal reto sigue siendo la educación financiera y, para las instituciones, acompañar a los usuarios con herramientas que les permitan tomar decisiones más informadas es una ventana de oportunidad.

“El problema no comienza al solicitar una tarjeta o un préstamo, sino al desconocer cómo funcionan variables como el pago mínimo, los intereses acumulados o el impacto de administrar varias deudas al mismo tiempo, explicó Toledo.

Bajo esta visión, tanto Bravo como Brío impulsan una estrategia basada en contenidos y recursos prácticos para el manejo responsable del crédito, la prevención del sobreendeudamiento y la construcción de hábitos financieros más saludables a largo plazo.

Si lo requieres, solicita asesoría gratuita en el sitio web: briocredito.com.

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Deudas Préstamos

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