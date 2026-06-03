¿Cómo las deudas en tarjetas de crédito podrían descontrolar las finanzas?

Sin embargo, agregó que detrás de este crecimiento también aparece uno de los mayores retos financieros: la acumulación de múltiples deudas al mismo tiempo.

Si bien la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda que las deudas no excedan el 30% de los ingresos periódicos, y se paguen puntualmente a los financiadores, esto dista de la realidad actual.

Por ello, el experto en finanzas personales recalcó que, debido a la complejidad de coordinar las tasas y plazos de amortización, el manejo simultáneo de diversos productos crediticios se está convirtiendo en un foco rojo en las finanzas personales.

Uno de los principales obstáculos es la falta de visibilidad. Si bien una solución convencional es contar con un inventario detallado, que incluya tasa de interés, comisiones y fechas límite de cada uno, el seguimiento puede resultar poco efectivo.

Por ejemplo, el informe anual “Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y retos ”, elaborado por Bravo —línea de negocio de la que se desprende Brío —, reveló que el 47% de los encuestados desconoce el tiempo que le tomaría liquidar sus compromisos cubriendo solamente el mínimo.

Además, el 77% de ellos aseguró que opera cerca del límite de su capacidad financiera o ya la ha superado, lo que refleja una significativa área de oportunidad en cuanto a conocimientos de educación financiera.

¿Cómo está respondiendo el mercado a la gestión de múltiples deudas?

Entre las opciones para solucionar la crisis están diferir o aplazar las mensualidades, un plan de cuotas fijas o la consolidación de deudas. Esta última alternativa consiste en agrupar varios créditos en un solo pago, como pueden ser tarjetas de crédito o préstamos personales.