El ISSSTE deposita antes porque paga el mes por adelantado

El ISSSTE acostumbra realizar los depósitos el último día hábil del mes previo, por lo que los pensionados reciben el recurso antes de que inicie el mes correspondiente.

La diferencia también se explica por el calendario, debido a que este año, el 1 de agosto cae en sábado, por lo que el IMSS recorrerá el depósito al siguiente día hábil.

En 2021, el ISSSTE contaba a nivel nacional con 1,121 unidades médicas de todos los niveles de atención, con una antigüedad promedio de 30 años. (Foto: Cuartoscuro)

Aunque muchos pensionados consideran que el ISSSTE "adelanta" el pago, en realidad cada organismo sigue un esquema distinto y ambos publican con anticipación sus calendarios oficiales para evitar incertidumbre.

¿Qué hacer si la pensión no aparece en tu cuenta?

Si el día del depósito el dinero no se refleja inmediatamente, las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar algunas verificaciones antes de presentar un reporte.

El primer paso consiste en revisar el saldo mediante la aplicación bancaria, cajeros automáticos o sucursales, ya que en ocasiones los depósitos pueden tardar algunas horas en verse reflejados en cada banco.

Si el recurso sigue sin aparecer, lo recomendable es contactar primero al banco para descartar algún problema con la cuenta.

En caso de confirmar que no existe un inconveniente bancario, los pensionados deberán comunicarse directamente con el IMSS o el ISSSTE, según corresponda, para solicitar una revisión del depósito.