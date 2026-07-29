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IMSS e ISSSTE: así quedan los depósitos de pensión para jubilados en agosto

Aunque ambos organismos entregan una pensión mensual, el ISSSTE y el IMSS no depositan el mismo día.
mié 29 julio 2026 08:48 AM
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aumento pensión IMSS 2024
Si el depósito no aparece el día programado, las autoridades recomiendan verificar primero con el banco antes de presentar un reporte. (iStock)

Aunque las pensiones del IMSS y del ISSSTE suelen pagarse con apenas unos días de diferencia, sus calendarios no son iguales. Para agosto de 2026, el ISSSTE volverá a depositar antes que el IMSS, una diferencia que no se debe a retrasos ni adelantos extraordinarios, sino a la forma en que cada institución organiza su calendario anual de pagos.

Para agosto de este año, el calendario queda de la siguiente manera, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagará el 3 de agosto y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lo hará el 30 de julio.

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El ISSSTE deposita antes porque paga el mes por adelantado

El ISSSTE acostumbra realizar los depósitos el último día hábil del mes previo, por lo que los pensionados reciben el recurso antes de que inicie el mes correspondiente.

La diferencia también se explica por el calendario, debido a que este año, el 1 de agosto cae en sábado, por lo que el IMSS recorrerá el depósito al siguiente día hábil.

ISSSTE
En 2021, el ISSSTE contaba a nivel nacional con 1,121 unidades médicas de todos los niveles de atención, con una antigüedad promedio de 30 años. (Foto: Cuartoscuro)

Aunque muchos pensionados consideran que el ISSSTE "adelanta" el pago, en realidad cada organismo sigue un esquema distinto y ambos publican con anticipación sus calendarios oficiales para evitar incertidumbre.

¿Qué hacer si la pensión no aparece en tu cuenta?

Si el día del depósito el dinero no se refleja inmediatamente, las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar algunas verificaciones antes de presentar un reporte.

El primer paso consiste en revisar el saldo mediante la aplicación bancaria, cajeros automáticos o sucursales, ya que en ocasiones los depósitos pueden tardar algunas horas en verse reflejados en cada banco.

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Si el recurso sigue sin aparecer, lo recomendable es contactar primero al banco para descartar algún problema con la cuenta.

En caso de confirmar que no existe un inconveniente bancario, los pensionados deberán comunicarse directamente con el IMSS o el ISSSTE, según corresponda, para solicitar una revisión del depósito.

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Las instituciones recalcan que no se debe compartir información personal o bancaria con supuestos gestores que prometan acelerar pagos o resolver problemas, ya que este tipo de fraudes suelen incrementarse durante los días de depósito.

Agosto no incluye pagos dobles

El depósito de agosto corresponde únicamente a la pensión mensual ordinaria, ya que ni el IMSS ni el ISSSTE contemplan pagos extraordinarios o dobles durante este mes.

En el caso del ISSSTE, el aguinaldo para pensionados suele comenzar a entregarse durante noviembre, mientras que el IMSS mantiene su propio calendario de prestaciones conforme al régimen de cada beneficiario.

¿Quiénes reciben la pensión del IMSS y del ISSSTE?

Aunque ambas instituciones entregan una pensión mensual, los beneficiarios pertenecen a sistemas de seguridad social distintos.

El cobro se aplica en cuentas invertidas en SIEFORE. (Foto: Getty Images)

El IMSS paga pensiones a trabajadores del sector privado que cotizaron ante el instituto y cumplieron con los requisitos establecidos por la ley, ya sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez o por ser beneficiarios de una pensión derivada del fallecimiento de un asegurado.

En cambio, el ISSSTE administra las pensiones de trabajadores y exempleados del gobierno federal, así como de algunos organismos públicos afiliados al instituto, quienes acceden a este derecho conforme a los años de servicio y al régimen bajo el cual cotizaron.

¿Puede cambiar la fecha de pago?

Aunque los calendarios oficiales suelen respetarse, las fechas pueden modificarse cuando coinciden con días inhábiles o fines de semana.

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Esto ocurrió este agosto, como el primer día de este mes cae en sábado, el IMSS recorrió el depósito al lunes 3 de agosto, primer día hábil del mes. El ISSSTE, en cambio, mantuvo su esquema habitual y realizará el pago el 30 de julio, último día hábil previo al inicio del nuevo mes.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado Pensiones

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