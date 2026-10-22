Por qué la Modalidad 40 del IMSS ya no es el camino fácil para aumentar tu pensión tras el anuncio en el DOF

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y quién puede inscribirse?

Su nombre legal es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio y sus reglas principales están contenidas en los artículos 218 al 221 de la Ley del Seguro Social.

Mediante este esquema, quien dejó un empleo formal puede seguir cotizando voluntariamente en los seguros de Invalidez y Vida, así como de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, sin depender de que un patrón continúe haciendo las aportaciones.

Para entrar no basta con haber cotizado anteriormente. El artículo 218 exige acreditar al menos 52 semanas dentro de los cinco años anteriores a la baja del régimen obligatorio.

También existe una fecha límite para ejercer ese derecho. Conforme al artículo 219, la solicitud debe realizarse dentro de los cinco años posteriores a la baja; una vez vencido ese plazo, se pierde la posibilidad de incorporarse mediante esta vía.

Contar con Modalidad 40 tampoco equivale a mantener todos los seguros de un trabajador activo. Por sí sola no incluye las prestaciones del Seguro de Enfermedades y Maternidad, por lo que estar inscrito no da acceso a atención médica mediante este esquema.



¿Cómo funciona la Modalidad 40 y qué paga el trabajador?

Una vez dentro, el asegurado se hace cargo de aportaciones que en una relación laboral ordinaria se distribuyen entre trabajador y patrón.

De acuerdo con el artículo 218, debe cubrir las cuotas correspondientes en los seguros incluidos en Modalidad 40, mientras el Estado conserva las aportaciones que legalmente le corresponden. Los pagos se realizan por mensualidad adelantada.

Hasta antes del acuerdo de octubre, la Ley del Seguro Social permitía continuar con el último salario registrado al momento de la baja o elegir uno superior, sujeto al límite legal de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Dejar de cumplir las condiciones también puede sacar al asegurado del esquema. El artículo 220 establece tres causas de terminación:

- solicitar expresamente la baja