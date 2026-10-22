Por qué la Modalidad 40 del IMSS ya no es el camino fácil para aumentar tu pensión tras el anuncio en el DOF

¿Cómo será la inscripción en línea a Modalidad 40?
La forma de incorporarse también cambia. El punto Quinto del acuerdo ordena al IMSS realizar los ajustes necesarios para que la inscripción se lleve a cabo únicamente mediante mecanismos digitales que garanticen trazabilidad y consistencia en los registros afiliatorios.
Antes de solicitar la Modalidad 40, la persona debe cumplir estas condiciones:
- haber causado baja del régimen obligatorio;
- acreditar al menos 52 semanas cotizadas durante los cinco años anteriores a la baja;
- realizar la solicitud dentro de los cinco años posteriores;
- elegir un Salario Base de Cotización permitido bajo las nuevas reglas;
- no encontrarse simultáneamente incorporada como Persona Trabajadora Independiente en el supuesto restringido por el acuerdo.
El acuerdo todavía no establece una dirección electrónica específica, la secuencia que deberá seguir el usuario ni los documentos que tendrá que cargar para completar el nuevo proceso digital.
Para los casos que requieran una revisión particular, el IMSS deberá crear un canal especial de atención. El acuerdo ordena habilitarlo, pero todavía no establece cómo se podrá acceder a este servicio.
¿Las nuevas reglas de Modalidad 40 son definitivas?
No. Las restricciones publicadas en octubre forman parte de una etapa que todavía debe pasar por una revisión financiera y normativa.
La Dirección de Finanzas del IMSS tiene un máximo de seis meses a partir de la emisión del acuerdo para analizar el efecto de la Continuación Voluntaria sobre la situación financiera del Instituto.
Después de recibir esos resultados, la Dirección Jurídica contará con hasta otros seis meses para coordinar una propuesta de modificación a las disposiciones aplicables y someterla a consideración del órgano de gobierno.
Ese proceso abre la puerta a una segunda etapa de cambios. Castillo coloca una de las principales incógnitas precisamente en lo que podría ocurrir cuando termine esa revisión:
“¿Qué viene en 2027? Las reglas definitivas podrían dejar de respetar a los inscritos actuales o extenderse a la Modalidad 10.”
Por ahora, esa posibilidad pertenece al análisis del especialista y no a una disposición ya aprobada. El acuerdo vigente todavía no establece cuáles serán las reglas definitivas que resulten de la evaluación financiera y jurídica.