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Finanzas Personales

El Buen Fin puede salir caro: Bravo México advierte el riesgo de sobreendeudamiento

Planificar las compras y gestionar un manejo responsable del crédito son los mejores aliados para disfrutar las temporadas de ofertas como El Buen Fin, Navidad y Fin de Año.
jue 12 noviembre 2026 05:17 PM
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Presentado por: Bravo México
Bravo México ofrece herramientas de educación financiera
Un estudio de Bravo México mostró que el 57% de los consumidores no respeta su presupuesto y un 38% gasta con base en ingresos futuros como el aguinaldo. (Cortesía)

Cada año, la llegada de las épocas de descuentos genera un clima de entusiasmo donde todo parece una oportunidad imperdible.

Un ejemplo es El Buen Fin 2026, que del 13 al 17 de noviembre proyecta una derrama económica de 235,000 millones de pesos de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

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Sin embargo, detrás de las grandes expectativas de consumo existe el riesgo de comprometer las finanzas personales. Para Luis Lucido, vocero de Bravo México, pueden traducirse en un sobreendeudamiento cuando las compras rebasan la capacidad real de pago del consumidor.

El experto señaló que el 75% de las personas experimenta estrés o presión financiera en los periodos de ofertas. De dicho porcentaje, 43% reporta un nivel moderado y 32% uno alto, según una reciente encuesta presentada por la empresa especializada en soluciones para la liquidación de deudas.

El estudio también identificó algunas dificultades para administrar el gasto, un factor que facilita caer en compras impulsivas, ya que no se tiene el hábito de definir un presupuesto.

Para Bravo México, el 57% de los consumidores no cuenta con un presupuesto fijo o no logra respetarlo; mientras que el 24% intenta hacerlo, pero no lo cumple.

El vocero explicó que otra causa del sobreendeudamiento es considerar ingresos que todavía no se reciben. En este sentido, la encuesta indicó que el 38% de los consumidores planea utilizar recursos como bonos o aguinaldos, aun cuando estos pueden estar sujetos a fechas de pago y condiciones específicas.

A la par, el uso desmedido del crédito puede extender las consecuencias de las compras de temporada. Más del 76% de las personas que utilizan tarjetas de crédito difieren los pagos a seis y 12 meses. Esto significa que las deudas tomadas en noviembre se seguirán cubriendo durante gran parte de 2027.

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Por ello, ucido enfatizó que se torna indispensable reconocer los compromisos reales para tomar decisiones más inteligentes. Aseguró que una promoción o un descuento atractivo no necesariamente representa un ahorro si, para aprovecharla, se adquieren más obligaciones de pago.

Ante esta situación, el especialista recomendó que, antes de adquirir nuevas deudas, es fundamental revisar la carga financiera actual, calcular cuánto del ingreso mensual está destinado a cubrirla y evaluar si existe capacidad de pago para hacer compras adicionales.

Además, es importante determinar límites de gasto, acordes con el presupuesto personal, y distinguir entre las necesidades esenciales y los deseos motivados por la urgencia de las temporalidades.

En el caso de las tarjetas de crédito, se debe revisar a detalle el costo total, los plazos de financiamiento y la solidez para cubrir las mensualidades sin afectar otros gastos esenciales.

Desde 2009, Bravo México ha apoyado a personas con sobreendeudamiento a recuperar el control de sus finanzas, acompañándolas en todo el proceso. Asimismo, promueve el consumo responsable para aprovechar las oportunidades de las temporadas de descuentos sin poner en riesgo la estabilidad económica.

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Tags

Deudas deudas, crédito, finanzas personales

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