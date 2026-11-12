El Buen Fin puede salir caro: Bravo México advierte el riesgo de sobreendeudamiento

Sin embargo, detrás de las grandes expectativas de consumo existe el riesgo de comprometer las finanzas personales. Para Luis Lucido, vocero de Bravo México, pueden traducirse en un sobreendeudamiento cuando las compras rebasan la capacidad real de pago del consumidor.

El experto señaló que el 75% de las personas experimenta estrés o presión financiera en los periodos de ofertas. De dicho porcentaje, 43% reporta un nivel moderado y 32% uno alto, según una reciente encuesta presentada por la empresa especializada en soluciones para la liquidación de deudas.

El estudio también identificó algunas dificultades para administrar el gasto, un factor que facilita caer en compras impulsivas, ya que no se tiene el hábito de definir un presupuesto.

Para Bravo México, el 57% de los consumidores no cuenta con un presupuesto fijo o no logra respetarlo; mientras que el 24% intenta hacerlo, pero no lo cumple.

El vocero explicó que otra causa del sobreendeudamiento es considerar ingresos que todavía no se reciben. En este sentido, la encuesta indicó que el 38% de los consumidores planea utilizar recursos como bonos o aguinaldos, aun cuando estos pueden estar sujetos a fechas de pago y condiciones específicas.

A la par, el uso desmedido del crédito puede extender las consecuencias de las compras de temporada. Más del 76% de las personas que utilizan tarjetas de crédito difieren los pagos a seis y 12 meses. Esto significa que las deudas tomadas en noviembre se seguirán cubriendo durante gran parte de 2027.