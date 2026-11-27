Ten cuidado con los enlaces que abres desde tu celular y más si vienen de un mensaje supuestamente de tu banco que te pidan hacer ajustes en tu cuenta, revisar tu NIP o que les des el código, pues podrían poner en riesgo la integridad de tu cuenta y robar todo tu dinero.
Usuarios de bancos como BBVA, Banamex, Banorte, Santander, HSBC, NU México, entre otros, están siendo blanco de mensajes falsos con un solo objetivo: robar su información y vaciar sus cuentas.
Este delito se conoce como phishing, o suplantación de identidad, y funciona de forma muy simple: los estafadores se hacen pasar por tu banco y te mandan un mensaje que parece urgente o preocupante. Si caes en la trampa y das clic o compartes tus datos, les das acceso a tu cuenta sin darte cuenta.
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¡Cuidado con estos mensajes!
Estos son algunos ejemplos reales de mensajes con los que intentan engañar a los usuarios:
“Tu cuenta fue bloqueada por seguridad”
Te piden entrar a un enlace “oficial” para reactivarla. Pero la página es falsa y captura todos los datos que escribas.
“Ganaste un premio exclusivo por ser buen cliente”
Te llega un correo con el logo del banco prometiendo una bonificación, siempre y cuando confirmes tus datos bancarios. Al hacerlo, ya tienen acceso a tu dinero.
“Necesitamos actualizar tus datos de inmediato”
Te llaman o escriben diciendo que debes verificar tu identidad para mantener activa tu cuenta. Te presionan para que des tu NIP, número de tarjeta o token.
“Se hizo una compra sospechosa a tu nombre”
Te dicen que detectaron una transacción grande a tu nombre. Para cancelarla, debes entrar a un sitio o responder de inmediato. El objetivo es que actúes sin pensar.