GameStop y AMC se desploman al perder impulso el avance de las "acciones meme"

La negociación de los valores favoritos de los inversores minoristas se interrumpió varias veces durante la sesión, en la que los inversores intercambiaron acciones de GameStop por valor de más de 3,400 millones de dólares (mdd).

"Aunque el fenómeno de las 'acciones meme' genera mucho interés en el mercado, lo que en última instancia es positivo, la volatilidad de estos valores es extrema", afirmó JJ Kinahan, de IG North America.

El martes, "Roaring Kitty", el personaje online de Gill, compartió en la red social X un clip de la película "Braveheart" con la palabra "GameStop" parpadeando en la pantalla, mientras Mel Gibson, en el papel de William Wallace, grita "libertad". Otro video reproducía la canción de Aerosmith "Back in the saddle again".

Es la primera vez que Gill da nombre a una empresa tras su regreso a X después de un paréntesis de tres años, lo que desencadenó un repunte de los valores, muy cortoplacistas, y recordó a los inversores el frenesí de las operaciones minoristas de 2021.

En aquel año, sus transmisiones en YouTube y una serie de publicaciones en Reddit ayudaron a atraer una avalancha de efectivo minorista a GameStop, golpeando a los fondos de cobertura que habían apostado contra la compañía.

Gill "se ha convertido en un héroe del hombre común (...) se divierte publicando estos memes y nosotros los interpretamos (...) aquí no hay ciencia", dijo Andrew Left de Citron Research, un antiguo vendedor en corto de GameStop.