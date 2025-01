El peso mexicano es la segunda divisa más apreciada frente al dólar

Durante la jornada el dólar se fortaleció frente a sus principales cruces.

“El comportamiento del peso contrastó con el del dólar, ante las expectativas menos negativas de las medidas arancelarias de Trump hacia México”, dijo Monex.

“El mercado está subestimando la amenaza de los aranceles. El tipo de cambio prácticamente no ha reaccionado, pues se cree que Trump solo está ejerciendo poder, pero no implementará los aranceles o al menos no de manera generalizada ni de 25%”, señaló Banco Base.

Sin embargo, de materializarse el arancel general de 25%, las exportaciones mexicanas mostrarían un desplome con una caída aproximada de 12%, lo que llevaría a una caída de 3% en el PIB de México, agregó la institución financiera.

"La jornada de hoy en los mercados financieros está marcada por la incertidumbre y la volatilidad", destacó Quásar Elizundia, estratega de investigación de mercados de la firma Pepperstone, en un reporte de análisis.

"Las tensiones comerciales y las expectativas sobre las decisiones de política monetaria de los bancos centrales son los principales factores que influyen en el comportamiento", agregó.

Si bien Trump ya no ha hecho mención últimamente de los aranceles a sus dos vecinos, dijo en un discurso el lunes que planeaba gravar los chips, productos farmacéuticos y acero importados en un esfuerzo por conseguir que se fabriquen en Estados Unidos.

El diario Financial Times informó, además, que el elegido del mandatario para secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha estado presionando por cargar con tributos universales a las importaciones estadounidenses, que comenzarían en 2.5% y aumentarían cada mes.

A nivel local, la atención está puesta en la divulgación el jueves de un esperado informe del comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el cuarto trimestre de 2024.

Bolsa

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió 0.29% a 51,535.96 puntos, interrumpiendo una racha de seis sesiones de ganancias, en un mercado con los ojos puestos en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

Está previsto que la tarde del martes Grupo Financiero Banorte, que opera uno de los mayores bancos y fondos de pensiones del país, divulgue su reporte trimestral.

Sus títulos restaron 1.14% a 147.90 pesos, siguiendo el desempeño generalizado del mercado, aun cuando se anticipaba un sólido informe de resultados.

"Esperamos (que) continúe la expansión de la cartera de crédito en línea con el sector, y que sumado a la tendencia de colocación del banco seguirá apoyando los ingresos financieros, además de un eficiente manejo en costo de fondeo que le permitirá continuar con la mejora en margen financiero", dijo Grupo Financiero Ve por Más.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la subasta semanal de valores gubernamentales, con excepción de la tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en 9.87%, 12 puntos base por arriba de su remate previo.

Con información de Reuters