Detrás del listado de Tiendas 3B en NY, la mayor de una mexicana en 12 años

Las tiendas Tres B son conocidas en todo México, pero tal vez no todos saben que hace un año salieron a Bolsa, pero no se listaron en México, lo hicieron en Wall Street.

La operación de BBB Foods Inc., realizada en febrero de 2024, valoró a la empresa en 2,200 millones de dólares, lo que la convirtió en la mayor oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos para una empresa mexicana desde 2012. Además, en enero de este año fueron reconocidos en los premios Latin Finance Deals of the Year Awards 2024 como ganadores en la categoría Oferta pública inicial del año.