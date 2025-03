FedEx FDX.N se desplomaba 10.9%, mientras que su rival UPS UPS.N restaba un 3.3%. Las empresas de reparto se consideran a menudo un barómetro de la economía mundial, dada su participación en una amplia gama de sectores.

El declive de estas empresas afectaba al índice de transportes del Dow .DJT, que suele considerarse un indicador de la salud económica de Estados Unidos. La medida bajaba un 2.1%, con un descenso acumulado superior al 19% desde el máximo histórico que tocó en noviembre.

Aerolíneas como Delta DAL.N y United UAL.N también presionaban el índice a la baja tras el cierre por un incendio del aeropuerto británico de Heathrow, lo que provocó una gran agitación en los viajes a nivel mundial.

Los persistentes temores de una prolongada guerra comercial mundial, que amenaza con deshacer la estabilidad económica y reducir los beneficios empresariales, han ensombrecido los mercados, que esperan ahora los planes del presidente Donald Trump sobre los aranceles recíprocos y sectoriales que se espera que entren en vigor en abril.

"Realmente no sabemos qué sorpresa va a salir de Washington y esto también se aplica a la Fed", afirmó Michael Matousek, jefe de operaciones de U.S. Global Investors Inc.

El S&P se encamina a su quinta semana consecutiva en rojo, su racha de pérdidas más larga desde mayo de 2022; el Nasdaq -con un fuerte componente tecnológico- se dirige a su racha semanal de pérdidas más larga en casi tres años; y el Dow, que incluye acciones de primera categoría, podría avanzar levemente.