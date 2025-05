Wall Street anota su racha al alza más larga desde 2004

El índice de referencia de la Bolsa de Nueva York, S&P 500, subió 1.47% al cierre de este viernes, a 5,686.68 puntos, apenas por arriba de los niveles alcanzados el 2 de abril, antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara sus aranceles recíprocos e iniciara su guerra comercial contra China.

El S&P 500 ya avanzó 10% en nueve días, el ascenso consecutivo más largo desde 2004. Pero a pesar de este rally, sigue por debajo de los niveles observados a inicios del año en 3.10%.

Datos mostraron que las nóminas no agrícolas aumentaron más de lo esperado en abril en Estados Unidos, con la tasa de desempleo estable en el 4.2%, lo que daba confianza al mercado.

"El mercado bursátil está aplaudiendo el informe de nóminas de esta mañana, pero tengo que señalar que el crecimiento del empleo se ralentizó en el mes y no he visto demasiados comentarios al respecto", dijo Talley Leger, estratega jefe de mercado de The Wealth Consulting Group.

El índice tecnológico Nasdaq también subió 1.60% y también está a punto de recuperar las pérdidas de la ola arancelaria. Esto pese a la caída de Apple, de 3.76%, después de que se encendieron las alertas por los costos que los impuestos a las importaciones desde China tendrán para la empresa.

En tanto, China dijo el viernes que estaba "evaluando" una oferta de Washington para mantener conversaciones sobre los aranceles del 145% impuestos por el presidente Donald Trump a China.

Los aranceles entre las dos mayores economías del mundo han mantenido en vilo a los inversores, ya que ambas partes no están dispuestas a dar marcha atrás en una guerra comercial que ha agitado los mercados globales.

