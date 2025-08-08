El peso se aprecia por cuarta sesión consecutiva

El tipo de cambio cotiza en 18.56 pesos por dólar, con una ganancia de 0.24% frente a las 18.60 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves, apuntando a culminar la semana con un rendimiento acumulado de 1.6%.

"Consideramos que la recuperación prevalezca", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis. "La resistencia más cercana que enfrentará está ubicado en los 18.50. Sugerimos mantener posiciones", agregó.

Los participantes también digerían la noticia de que el presidente estadounidense, Donald Trump, nominó al jefe del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar el puesto de la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, durante el resto de su mandato.

BMV perfila mejor semana desde mayo

La bolsa mexicana repuntó tras abrir a la baja este viernes, mientras los inversionistas sopesaban la nominación de Stephen Miran para ocupar temporalmente una vacante en la Reserva Federal estadounidense.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC cotiza en 58,351 unidades, un repunte de 0.16%, cerca de las 9:25 de la mañana. En la semana suma un retorno superior a 2.4%, su mejor desempeño desde mediados de mayo.

Encabezan las ganancias Peñoles (2.19%), Gruma (0.59%) y Gruop México (1.20%).