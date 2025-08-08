Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Mercados

El peso se aprecia por cuarta sesión consecutiva

El tipo de cambio cotiza en 18.56 unidades por dólar y perfila una ganancia semanal de 1.6%, mientras la BMV se encamina a cerrar su mejor semana desde mayo.
vie 08 agosto 2025 09:53 AM
tipo de cambio hoy 8 de agosto de 2025
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 18.52 y 18.72 pesos por dólar, según Banco Base.

El peso mexicano se aprecia el viernes por cuarta sesión consecutiva, mientras los inversionistas continúan asimilando la decisión en la víspera del banco central de moderar la magnitud de sus recortes a la tasa clave de interés.

Publicidad

El tipo de cambio cotiza en 18.56 pesos por dólar, con una ganancia de 0.24% frente a las 18.60 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves, apuntando a culminar la semana con un rendimiento acumulado de 1.6%.

"Consideramos que la recuperación prevalezca", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis. "La resistencia más cercana que enfrentará está ubicado en los 18.50. Sugerimos mantener posiciones", agregó.

Los participantes también digerían la noticia de que el presidente estadounidense, Donald Trump, nominó al jefe del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar el puesto de la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, durante el resto de su mandato.

BMV perfila mejor semana desde mayo

La bolsa mexicana repuntó tras abrir a la baja este viernes, mientras los inversionistas sopesaban la nominación de Stephen Miran para ocupar temporalmente una vacante en la Reserva Federal estadounidense.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC cotiza en 58,351 unidades, un repunte de 0.16%, cerca de las 9:25 de la mañana. En la semana suma un retorno superior a 2.4%, su mejor desempeño desde mediados de mayo.

Encabezan las ganancias Peñoles (2.19%), Gruma (0.59%) y Gruop México (1.20%).

Publicidad

Tags

Tipo de cambio

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad