El peso y la bolsa caen por repunte en inflación al productor en Estados Unidos

El tipo de cambio cotizaba en 18.77 pesos por dólar en la apertura, con un retroceso de un 0.83% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, apuntando a su segunda jornada continua de pérdidas.

Tras las cifras económicas estadounidenses los operadores borraron lo que habían sido pequeñas pero crecientes apuestas sobre un recorte de medio punto porcentual en las tasas de interés el próximo mes por parte de la Reserva Federal (Fed).

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, las condiciones parecen ahora más favorables para un recorte de tasas, y dijo en una entrevista en Fox Business Network que el banco central podría "empezar con 25 (puntos básicos) y luego acelerar".

La atención de los inversionistas está apuesta ahora en las declaraciones que ofrecerá el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, durante su participación más tarde en el día en un seminario organizado por la Asociación Nacional de Economía de la Empresa.

BMV retrocede en la apertura

El S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, retrocedió 0.35% en la apertura de mercado, arrastrado por cifras peores a lo esperado en los precios al productor en Estados Unidos.

Las acciones con mayores pérdidas al inicio de la sesión fueron Cuervo, con un retroceso de 1.28%, Gentera (-2.36%), Peloles (1.01%), Inbursa (-1.35%) y Arca Continental (-1.21%).

Con información de Reuters