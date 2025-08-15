El peso mexicano y la BMV revierten las pérdidas frente al dólar; así cierran la semana

La moneda local se apreció 0.29% y cerró en 18.74 por dólar, favorecida por el retroceso global del billete verde (DXY -0.42%) tras conocerse que las ventas minoristas de julio en Estados Unidos crecieron 0.5% mensual, ligeramente por debajo de lo esperado.

En la semana, el peso recortó pérdidas y se mantuvo en un rango de 18.67 a 18.81, con estimaciones de Monex de fluctuar entre 18.64 y 18.82 en el overnight.

El referencial S&P/BMV IPC avanzó 0.26% a 58,320.48 puntos, tras dos sesiones de bajas que acumularon un retroceso de 0.87%.

Los títulos de Grupo Televisa encabezaron las alzas con un aumento de 3.04%, seguidos por Gentera (+2.64).

Wall Street anota ganancia semanal

En Wall Street, el Nasdaq (-0.40%) y el S&P 500 (-0.29%) retrocedieron, mientras que el Dow Jones subió 0.08%.

No obstante, en el balance, el S&P 500 cerró con una ganancia semanal de 0.9% y el Nasdaq sumó 0.8%.

En los mercados de materias primas, el oro cerró en 3,339 dólares por onza, con una pérdida semanal de 1.72% tras comentarios de Trump que descartaron aranceles al metal y la sorpresa inflacionaria en los precios al productor en Estados Unidos.

El petróleo WTI bajó 1.21% a 63.11 dólares por barril, presionado por expectativas de un alto al fuego en Ucrania y mayores inventarios en Estados Unidos.

Entre los commodities agrícolas, la soya lideró las ganancias con un avance de 5.79% semanal, apoyada por recortes en las proyecciones de oferta del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y comentarios de Trump sobre aumentar exportaciones a China.

El maíz subió 0.39%, mientras que el trigo cayó 1.46% ante expectativas de mayor oferta global.

La próxima semana, la atención de los inversionistas estará en datos clave como el PIB de México del segundo trimestre, la inflación de la primera quincena de agosto, y los PMI manufactureros y de servicios de varias economías, así como en los discursos de banqueros centrales en el simposio de Jackson Hole.