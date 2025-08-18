Inversionistas van por IA que combate a delincuencia financiera, IVIX capta 60 mdd

La empresa utilizará este capital de crecimiento para impulsar sus capacidades de investigación y desarrollo, así como la adopción generalizada de su solución basada en IA para identificar y combatir los delitos financieros a gran escala. De acuerdo con la compañía, IVIX se utiliza por autoridades gubernamentales en Estados Unidos, Europa y Asia.

“Durante décadas, los datos disponibles públicamente se han subutilizado en la lucha contra los delitos financieros complejos debido a su naturaleza dispersa y opaca, y a las dificultades para obtener información práctica. En IVIX, hemos asumido esta misión. Al reunir talento tecnológico de primer nivel, invertir en investigación especializada y aprovechar la nueva era de los LLM, combinados con modernos algoritmos gráficos, ofrecemos resultados impactantes a nuestros clientes. Esta es la tecnología más compleja en la que he trabajado, y es un verdadero placer”, declaró Mattan Fattal, cofundador y director ejecutivo de IVIX.

La plataforma de IVIX ayuda a las autoridades gubernamentales alrededor del mundo a sacar a la luz delitos financieros a gran escala, como el lavado de dinero, la evasión de sanciones y el incumplimiento fiscal, con rapidez y a gran escala. Impulsada por IA basada en inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y al análisis de grafos, transforma los datos públicos en recursos que revelan actividades comerciales ocultas, acelera las investigaciones y agiliza los flujos de trabajo, empoderando a las autoridades en su misión de reducir los delitos financieros.

Los cuerpos de seguridad enfrentan los retos que plantean los métodos tradicionales de evasión, como las sociedades ficticias, las cuentas en paraísos fiscales y los esquemas de blanqueo de capitales estratificados. Estos desafíos se ven agravados por innovaciones como las redes de criptomonedas, las microtransacciones de alta velocidad, el anonimato y el seudónimo en blockchain, y la explosión del comercio electrónico global.

La actividad ilícita en estas industrias y muchas otras han dado lugar a una economía sumergida global de 20 billones de dólares que opera, en gran medida, fuera del alcance de los métodos de investigación tradicionales.

Con información de AFP.