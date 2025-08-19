Publicidad

Mercados

El peso mexicano registra pérdidas por segunda jornada consecutiva

La divisa mexicana es la sexta más depreciada en la sesión, mientras los inversionistas esperan las minutas del Banco de México y de la Reserva Federal.
mar 19 agosto 2025 08:45 AM
Peso mexicano hoy ,19 de agosto: registra pérdidas por segunda jornada consecutiva
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.72 y 18.92 pesos por dólar.

El peso mexicano se deprecia el martes debido a la cautela de los inversionistas que aguardan un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed) en el simposio anual de Jackson Hole a finales de esta semana.

El tipo de cambio cotiza en 18.85 pesos por dólar, con un retroceso de 0.44% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, apuntando a su segunda jornada de pérdidas.

La atención de los inversores también está puesta en la publicación en los próximos días de las minutas de los más recientes encuentros de política monetaria de la Reserva Federal y Banco de México. A nivel local se darán a conocer además cifras clave de inflación y del Producto Interno Bruto.

La BMV avanza en la apertura

En tanto, la bolsa mexicana avanza el martes mientras los inversionistas aguardan un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole a finales de esta semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, ganaba un 0.23% a 58,453.43 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de Kimberly-Clark de México encabezaban las alzas, con un 2.01% más a 36.57 pesos, seguidos por los de José Cuervo, que sumaban un 1.63% a 22.41 pesos.

Con información de Reuters

