Peso mexicano cae tras datos laborales en Estados Unidos

La moneda cotizaba en 18.7596 pesos por dólar, con una pérdida de 0.10%, en el comienzo del simposio económico de Jackson Hole, en el que participarán importantes banqueros centrales, entre ellos, el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo aumentaron en 11,000 -su mayor alza desde fines de mayo-, a una cifra desestacionalizada de 235,000, en la semana finalizada el 16 de agosto. Economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 225,000.

En México, la mirada estaba puesta en la publicación más tarde en el día de la minuta del más reciente encuentro de política monetaria de Banco de México, en el que la junta de gobierno moderó la magnitud de sus recortes a la tasa clave de interés.

Más temprano se dio a conocer que las ventas al por menor en México disminuyeron inesperadamente en junio contra el mes previo.

Bolsa avanza en la apertura

La bolsa mexicana ganaba en un mercado a la espera del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Jackson Hole.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado, subía un 0.59% a 58,566.76 puntos.

Fuera del índice destacaba un salto de un 25% de los títulos de Grupo Herdez después de que informó que disminuyó su participación en McCormick de México en una transacción por 750 millones de dólares.

