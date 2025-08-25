Peso mexicano y BMV caen a inicio de semana

La moneda cotizaba en 18.62 pesos por dólar, con un retroceso de 0.21% frente al precio de referencia de LSEG del viernes. En las tres jornadas anteriores sumó un rendimiento de 1.2%.

"La depreciación del peso se debe a una corrección al alza del dólar", dijo la firma Banco Base. "El mercado está evaluando el discurso de Powell, quien envió la señal de que podría ser apropiado iniciar con los recortes de la tasa de interés. Sin embargo, su postura no fue del todo acomodaticia", agregó.

La atención estaba ahora puesta en la publicación el próximo viernes del indicador de inflación preferido del banco central estadounidense, el índice de precios PCE subyacente, mientras que a nivel local la semana estará marcada por la divulgación del informe trimestral de Banco de México, también el viernes.

BMV cae tras marcar máximo histórico

La bolsa mexicana descendía el lunes por una toma de utilidades después de haber avanzado en la jornada previa a un nuevo máximo nivel de cierre histórico.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, bajaba 0.35% a 59,018.34 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de Grupo Financiero Banorte encabezaban el declive, con 1.68% menos a 166.40 pesos, seguidos por los del minero Grupo México, que restaban 1.57% a 125.60 pesos.

