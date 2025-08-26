Publicidad

El peso y la BMV avanzan tras despido de gobernadora del banco central de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la solicitud de renuncia a Lisa Cook, lo que ocasionó un descenso del dólar a nivel global.
mar 26 agosto 2025 09:34 AM
Tipo de cambio hoy 26 de agosto
"Los desafíos a la independencia de la Fed plantean claros riesgos a la baja para el dólar en nuestra opinión, debido en este caso tanto a las preocupaciones en torno a las instituciones estadounidenses, como a la repercusión en la reducción de los rendimientos a corto plazo en Estados Unidos", dijeron analistas de Goldman Sachs en una nota.

El peso mexicano avanza ligeramente el martes ante un repliegue global del dólar luego de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook.

El tipo de cambio cotiza en 18.65 pesos por dólar, con una apreciación marginal de 0.03% frente a los 18.66 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.

Trump tomó en la víspera la medida sin precedentes de destituir a la funcionaria por denuncias de irregularidades en préstamos hipotecarios, un paso que según los expertos amenaza con socavar la independencia del banco central.

La directiva de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Lisa Cook rechazó el martes la orden de Donald Trump de destituirla, alegando que el presidente no tiene autoridad legal para semejante intervención contra un miembro del organismo independiente.

Tras solicitar su renuncia la semana pasada, Trump publicó el lunes por la noche una carta en la que afirmaba haber despedido a Cook "con efecto inmediato".

La decisión citaba acusaciones de declaraciones falsas en sus créditos hipotecarios y afirmaba que "hay suficientes causas para retirarla de su puesto".

"No voy a renunciar", dijo Cook, la primera mujer afroestadounidense en formar parte de la junta directiva del banco central, en un comunicado compartido a la AFP por su abogado, Abbe Lowell.

BMV sube tras mayor caída en tres meses

La bolsa mexicana subía en sus primeras negociaciones del martes después de registrar en la víspera su mayor caída diaria en tres meses, retomando el camino rumbo al máximo histórico que alcanzó en mayo.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, avanzaba 0.14% a 58,574.10 puntos, oscilando muy cerca de su récord histórico de 59,735.43 unidades.

Wall Street en declive

Los principales índices de Wall Street bajaban levemente el martes, presionados por un aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro, mientras la decisión del presidente Donald Trump de despedir a una gobernadora de la Reserva Federal renovaba las preocupaciones sobre la independencia de la institución.

Tras la apertura, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 26.31 puntos, o 0.06%, a 45,256.16 unidades; el índice S&P 500 perdía 8.19 puntos, o 0.13%, a 6,431.13 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 53.53 puntos, o 0.25%, a 21,395.76 unidades.

Con información de Reuters y AFP

