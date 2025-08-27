El peso y la Bolsa caen a la espera de datos económicos de Estados Unidos

La moneda cotizaba en 18.75 pesos por dólar, con una pérdida de 0.54% contra los 18.65 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

Está previsto que el jueves se den a conocer cifras estadounidenses del Producto Interno Bruto (PIB) y que el viernes se publique el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE).

Analistas coincidieron en que en el ánimo de los participantes continuaban pesando preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal tras el amago del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la institución Lisa Cook.

Un abogado de la funcionaria dijo que presentará una demanda para evitar que el mandatario la remueva del cargo en lo que podría ser el inicio de una larga disputa legal sobre el esfuerzo de la Casa Blanca para dar forma a la política monetaria estadounidense.

Televisa avanza 6% en la apertura

El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores abrió a la baja, con una pérdida de 0.83%.

No obstante, las acciones de Grupo Televisa avanzaron 6.03%.

Con información de Reuters