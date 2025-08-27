Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Mercados

El peso y la Bolsa caen a la espera de datos económicos de Estados Unidos

El mercado busca señales sobre la próxima decisión de política monetaria de la Fed.
mié 27 agosto 2025 08:41 AM
tipo de cambio hoy 27 de agosto
El dólar, medido a través del índice DXY, se fortalece y encuentra un máximo de la sesión en el techo
de 98.73, a medida que los inversores continúan evaluando el desarrollo de las tensiones políticas y
comerciales en Estados Unidos.

El peso mexicano cayó en la apertura del miércoles ante un fortalecimiento del dólar, a medida que los inversores centraban su atención en los próximos datos económicos de Estados Unidos en busca de pistas sobre la política monetaria.

Publicidad

La moneda cotizaba en 18.75 pesos por dólar, con una pérdida de 0.54% contra los 18.65 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

Está previsto que el jueves se den a conocer cifras estadounidenses del Producto Interno Bruto (PIB) y que el viernes se publique el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE).

Analistas coincidieron en que en el ánimo de los participantes continuaban pesando preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal tras el amago del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la institución Lisa Cook.

Un abogado de la funcionaria dijo que presentará una demanda para evitar que el mandatario la remueva del cargo en lo que podría ser el inicio de una larga disputa legal sobre el esfuerzo de la Casa Blanca para dar forma a la política monetaria estadounidense.

Televisa avanza 6% en la apertura

El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores abrió a la baja, con una pérdida de 0.83%.

No obstante, las acciones de Grupo Televisa avanzaron 6.03%.

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Tipo de cambio

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad