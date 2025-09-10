El peso y la bolsa avanzan tras datos de inflación al productor en EU

El tipo de cambio cotizaba en 18.59 por dólar, con una ganancia de un 0.19% frente a las 18.63 unidades del precio de referencia de LSEG del martes. En las últimas cuatro sesiones acumulaba un retorno del 0.67%.

El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final cedió un 0.1% tras un aumento del 0.7% revisado a la baja en julio. Economistas consultados por Reuters esperaban que avanzara un 0.3%.

Tras las cifras, los operadores conservaban sus apuestas a que la Reserva Federal iniciaría una serie de recortes de las tasas de interés la próxima semana que se prolongarían hasta finales de año. Los datos del IPP anteceden a un esperado reporte de la inflación de agosto en Estados Unidos que será divulgado el jueves.

La BMV avanza a nuevos máximos históricos

La bolsa mexicana avanzaba el miércoles después de que una inesperada caída de los precios al productor en Estados Unidos impulsara las apuestas a que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés la próxima semana.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX subía un 0.51% a un nuevo máximo histórico 60,987.35 puntos, en su quinta jornada consecutiva de ganancias.

Con información de Reuters