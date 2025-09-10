El peso mexicano se apreciaba el miércoles por cuarta jornada consecutiva, mientras los inversionistas asimilaban un informe en Estados Unidos que mostró que los precios al productor disminuyeron inesperadamente en agosto.
El peso y la bolsa avanzan tras datos de inflación al productor en EU
El tipo de cambio cotizaba en 18.59 por dólar, con una ganancia de un 0.19% frente a las 18.63 unidades del precio de referencia de LSEG del martes. En las últimas cuatro sesiones acumulaba un retorno del 0.67%.
El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final cedió un 0.1% tras un aumento del 0.7% revisado a la baja en julio. Economistas consultados por Reuters esperaban que avanzara un 0.3%.
Tras las cifras, los operadores conservaban sus apuestas a que la Reserva Federal iniciaría una serie de recortes de las tasas de interés la próxima semana que se prolongarían hasta finales de año. Los datos del IPP anteceden a un esperado reporte de la inflación de agosto en Estados Unidos que será divulgado el jueves.
La BMV avanza a nuevos máximos históricos
La bolsa mexicana avanzaba el miércoles después de que una inesperada caída de los precios al productor en Estados Unidos impulsara las apuestas a que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés la próxima semana.
El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX subía un 0.51% a un nuevo máximo histórico 60,987.35 puntos, en su quinta jornada consecutiva de ganancias.
Con información de Reuters