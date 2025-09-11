Publicidad

Mercados

La Bolsa mexicana supera los 61,000 puntos por primera vez en su historia

En México se dio a conocer que la producción industrial cayó en julio contra el mes previo mucho más de lo previsto, debido a una contracción en todos sus sectores, con excepción de la minería.
jue 11 septiembre 2025 08:20 AM
bmv anota nuevo record hoy 8 de septiembre de 2025
El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX ascendía 1.05% a 61,125.46 unidades.

La bolsa mexicana subía el jueves superando el nivel de los 61,000 puntos por primera vez en su historia, después de que un reporte de inflación en Estados Unidos mantuvo intactas las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés la próxima semana.

El peso avanza tras reporte de inflación de EU

El peso mexicano se apreciaba el jueves por quinta jornada consecutiva, ante un retroceso global del dólar mientras los inversionistas asimilaban un informe clave de la inflación en Estados Unidos.

La moneda MXN= cotiza en 18.55 por unidades, con una ganancia de 0.20% frente al precio de referencia de Reuters del miércoles. En las últimas cinco sesiones sumaba un retorno cercano al 1%.

El índice de precios al consumidor en Estados Unidos subió el mes pasado un 0.4%. En los 12 meses transcurridos hasta agosto, el IPC avanzó 2.9% , el mayor incremento desde enero. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del 0.3% y de un 2.9%, respectivamente.

Economía

Los precios al consumidor en EU aumentan más de lo previsto en agosto

Otro reporte mostró que las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 27,000 en la semana finalizada el 6 de septiembre, para una cifra desestacionalizada de 263,000. Los especialistas esperaban que las peticiones se situaran en 235,000.

Tras los datos, el mercado continuaba anticipando que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés la próxima semana.

En México se dio a conocer que la producción industrial cayó en julio contra el mes previo mucho más de lo previsto, debido a una contracción en todos sus sectores, con excepción de la minería. A tasa interanual la actividad de la industria también sufrió un revés mayor al esperado.

