La empresa ofrecerá 35.99 pesos por acción en efectivo, precio que incluye una prima del 10% sobre el valor de cotización promedio ponderado de los últimos 30 días previos al anuncio. El monto máximo a desembolsar asciende a 14,068 millones de pesos.

Este movimiento ocasionó que las acciones de esta emisora se dispararan 7.48% en la jornada.

El periodo de la oferta inicia hoy, 23 de septiembre, y concluirá el 20 de octubre a las 14:00 horas. La operación será intermediada por Santander y Grupo Bursátil Mexicano (GBM).

Previo a esta oferta, Grupo México (de Germán Larrea) posee el 72.65% de GMXT, mientras que Grupo Carso, de Carlos Slim, controla el 15.24% y no participará en la operación, de acuerdo con un convenio de permanencia. El resto de las acciones se encuentra entre el público inversionista y son las que estarán sujetas a compra.

Según el aviso, la decisión busca que la compañía continúe su estrategia como empresa privada, sin los requerimientos de información y gobierno corporativo que implica ser emisora bursátil. Una vez consumada la OPA, se establecerá un fideicomiso de pago por seis meses para que los accionistas que no participen puedan vender sus títulos en las mismas condiciones.

La empresa advirtió que los accionistas que decidan no vender sus acciones pasarán a ser dueños de una sociedad privada, sin liquidez ni un mercado adecuado para enajenar sus títulos.

El Consejo de Administración de GMXT deberá emitir a más tardar el 6 de octubre su opinión sobre la oferta, en cumplimiento con la Ley del Mercado de Valores. La liquidación de las acciones aceptadas se realizará tres días hábiles después del cierre de la oferta..