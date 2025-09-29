Publicidad

Mercados

Bolsa mexicana sube a nuevo récord en espera de cifras empleo de Estados Unidos

El peso mexicano también avanzó ante un retroceso generalizado del dólar, el tipo de cambio cotiza en 18.32 pesos por dólar.
lun 29 septiembre 2025 08:39 AM
bolsa mexicana de valores nuevo maximo
Monex revisó al alza su estimado del IPC para finales de 2025 a un nivel de 60,200 puntos, sin embargo, no observa un rendimiento estimado respecto a los niveles actuales de 62,300 puntos. (Octavio Torres)

La bolsa mexicana subía el lunes por tercera jornada, alcanzando nuevos niveles máximos históricos, en el inicio de una semana cargada de información económica en Estados Unidos, principalmente del mercado laboral.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC ganaba un 0.65% a 62,711.04 puntos, con un retorno acumulado del 1.3% en las ultimas tres sesiones.

Los títulos del minero Grupo México encabezaban las alzas de la jornada, con un 1.88% más a 150.68 pesos, seguidos por los de la farmacéutica Genomma Lab, que sumaban un 1.11% a 19.06 pesos.

"De manera global, observamos un optimismo hacia los mercados emergentes, beneficiando a México gracias a factores como menores tasas de interés y avances en las negociaciones comerciales con Estados Unidos", señaló Monex en una nota de análisis.

El peso mexicano, por su parte, se apreciaba el lunes ante un retroceso generalizado del dólar mientras los inversores aguardaban la publicación de una serie de datos económicos estadounidenses en la semana, en busca de nuevas pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.

El tipo de cambio cotiza en 18.32 pesos por dólar, con una ganancia de un 0.13% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, cuando avanzó cerca de un 0.7%.

El dólar, en cambio, se replegaba frente a una cesta de divisas en medio de preocupaciones por un posible cierre del gobierno de Estados Unidos si el Congreso no logra aprobar una ley de financiación antes de que finalice el año fiscal el martes.

Entre las cifras económicas estadounidense que se darán a conocer en la semana destaca el viernes el reporte de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de septiembre. Antes se conocerán las ofertas de empleo (JOLTS), la nómina privada ADP y el PMI e ISM manufacturero, entre otros datos.

Con información de Reuters

