El dólar se debilita frente al peso por cierre de gobierno en Estados Unidos

El peso mexicano se apreció 0.20% en la apertura de este miércoles y la Bolsa Mexicana de Valores inició octubre con ganancias y nuevos récords históricos.
mié 01 octubre 2025 09:14 AM
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.21 y 18.36 pesos por dólar, estimó Banco Base. (Douglas Rissing/Getty Images)

El peso mexicano se apreciaba el miércoles ante un retroceso generalizado del dólar después de que el gobierno estadounidense entró en un cierre parcial que amenazaba con retrasar la publicación de un esperado informe sobre la situación del empleo.

El tipo de cambio cotizaba en 18.27 pesos por dólar, con una ganancia de un 0.20% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

La financiación gubernamental expiró a medianoche en Washington luego de que legisladores republicanos y demócratas no lograron llegar a un acuerdo provisional de último minuto.

Los Departamentos de Trabajo y Comercio de Estados Unidos han dicho que sus agencias de estadística suspenderían la publicación de datos en caso de un cierre parcial.

Esto incluye la publicación del reporte mensual de la nómina no agrícola programada para el viernes, considerado clave por los mercados para determinar la senda de futuros recortes a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

La BMV inicia octubre con ganancias

La bolsa mexicana avanzaba el miércoles por quinta jornada consecutiva, anotando nuevos niveles máximos históricos, mientras los inversores evaluaban el potencial impacto del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC , que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, subía un 0.42% a 63,182.59 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban las alzas, con un 2.26% más a 837.0 pesos, seguidos por los de la cementera Cemex, que ascendían un 1.77% a 16.69 pesos.

Con información de Reuters

