Meta cae más de 11% en apertura de Wall Street por malos resultados trimestrales

La caída en las acciones de Meta supone una pérdida de más de 200,000 millones de dólares de capitalización bursátil.

La incertidumbre sobre las tecnológicas afectaron la apertura del resto del parqué neoyorquino, a pesar del optimismo sobre un acuerdo comercial entre Washington y Beijing.

En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía 0.45%, el índice Nasdaq retrocedía 0.69% y el índice ampliado S&P 500 cedía 0.51%.