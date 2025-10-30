Las acciones de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, caían más de 11% este jueves en los primeros intercambios de la Bolsa de Nueva York, el día después de anunciar un desplome de sus ganancias en el tercer trimestre del año.
Meta cae más de 11% en apertura de Wall Street por malos resultados trimestrales
La incertidumbre sobre las tecnológicas afectaron la apertura del resto del parqué neoyorquino, a pesar del optimismo sobre un acuerdo comercial entre Washington y Beijing.
jue 30 octubre 2025 08:51 AM
La caída en las acciones de Meta supone una pérdida de más de 200,000 millones de dólares de capitalización bursátil.
En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía 0.45%, el índice Nasdaq retrocedía 0.69% y el índice ampliado S&P 500 cedía 0.51%.
