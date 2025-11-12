El peso avanza antes de la votación en EU sobre el cierre gubernamental

La moneda MXN= cotizaba en 18.27 por dólar, un nivel no visto desde inicios de octubre, con una ganancia de 0.24% frente al precio de referencia de LSEG del martes. En las últimas cuatro sesiones sumaba un retorno del 1.6%.

La reapertura de la administración pública estadounidense reanudaría, entre otras cosas, la publicación de datos macroeconómicos oficiales, cuya suspensión desde hace más de un mes ha alimentado la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal luego de dos recortes a las tasas de interés.

Así, la atención de los inversionistas también estaba puesta en la participación de distintas autoridades del banco central estadounidense, entre ellos, John Williams, Anna Paulson y Christopher Waller, en diversoa actos públicos a lo largo del día.

Bolsa mexicana se repliega desde sus máximos históricos

La bolsa mexicana descendía el miércoles por una toma de beneficios después de que subió en la víspera a nuevos niveles récord, en un mercado a la espera de una votación en Estados Unidos que pondría fin al histórico cierre del Gobierno federal.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado, bajaba un 0.48% a 64,009.88 puntos. El martes alcanzó un hito cercano a 64,500 unidades.

Los títulos de la minorista Wal-Mart de Mexico WALMEX.MX encabezaban el retroceso, con 2.0% menos a 62.31 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles PEOLES.MX, que restaban 1.7% a 746.71 pesos.

Con información de Reuters