El peso mexicano cae ante fortaleza del dólar y débil actividad económica en septiembre

El tipo de cambio cotiza en 18.45 pesos por dólar este viernes, mientras la BMV sube por mejores expectativas de un nuevo recorte de tasas de la Reserva Federal.
vie 21 noviembre 2025 09:37 AM
Peso mexicano a dólar hoy, 21 de noviembre 2025
Hoy, el 45% de las divisas de la canasta del G10 operan con pérdidas, lideradas por la corona noruega y el franco suizo. Por otro lado, el yen japonés encabeza las ganancias de la sesión, ante la intervención verbal de las autoridades del país, para frenar la depreciación de la moneda, señaló Monex en un análisis de divisas. (iStock)

El peso mexicano descendía el viernes en medio de una fortaleza del dólar y tras datos que mostraron que la economía mexicana se contrajo en el tercer trimestre.

La divisa mexicana cotizaba en 18.45 unidades por dólar, con una pérdida de 0.43% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

La economía de México se contrajo en el tercer trimestre en línea con lo que se había estimado preliminarmente, debido a un débil desempeño del sector industrial que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios.

"Hoy, el peso se debilita significativamente, considerando el impulso alcista del dólar y los débiles datos del PIB de México al tercer trimestre del año", señaló Monex en un análisis.

La BMV avanza ante posible recorte de la Fed

La bolsa mexicana avanzaba el viernes, tras conocerse débiles datos de la economía local que podrían dar un margen para que el banco central recorte las tasas, y con inciertas perspectivas sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.23%, a 61,815.94 puntos, poco después de la apertura, moderando su avance inicial.

Con información de Reuters

