El peso mexicano cae ante fortaleza del dólar y débil actividad económica en septiembre

La divisa mexicana cotizaba en 18.45 unidades por dólar, con una pérdida de 0.43% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

La economía de México se contrajo en el tercer trimestre en línea con lo que se había estimado preliminarmente, debido a un débil desempeño del sector industrial que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios.

"Hoy, el peso se debilita significativamente, considerando el impulso alcista del dólar y los débiles datos del PIB de México al tercer trimestre del año", señaló Monex en un análisis.

La BMV avanza ante posible recorte de la Fed

La bolsa mexicana avanzaba el viernes, tras conocerse débiles datos de la economía local que podrían dar un margen para que el banco central recorte las tasas, y con inciertas perspectivas sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía un 0.23%, a 61,815.94 puntos, poco después de la apertura, moderando su avance inicial.

Con información de Reuters