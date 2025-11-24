El peso cotiza estable este lunes y la BMV sube a la espera de recortes de la Fed

El tipo de cambio cotizaba en 18.45 pesos por dólar, prácticamente estable frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

El índice de precios al consumidor de México subió 0.47% en la primera quincena de noviembre, dijo el lunes el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi). El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos productos de alta volatilidad, subió 0.04% en el periodo.

BMV sube a la espera de nuevo recorte de la Fed

La bolsa mexicana subía el lunes, en línea con Wall Street y otros mercados bursátiles, ante mayores expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

La Bolsa Mexicana de Valores avanzaba también tras un reporte de inflación local por sobre las proyecciones, pero que no logró cambiar la confianza de los operadores sobre un rebaja del costo del crédito en diciembre por parte de Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, subía 0.49%, a 62,182.24 puntos, poco después de la apertura.

El gobernador de la Fed, Christopher Waller se sumó el lunes a otras autoridades monetarias del organismo respecto a dejar la puerta abierta a un recorte de tasas de interés en la reunión de diciembre.

Con información de Reuters