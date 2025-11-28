Publicidad

Mercados

Aeroméxico despega hacia Wall Street: un nuevo capítulo en su historia

Con su debut en la Bolsa de Nueva York, Aeroméxico se consolida como la aerolínea insignia de México y refuerza su compromiso con la transparencia, el crecimiento y la competitividad internacional.
vie 28 noviembre 2025 02:01 PM
Aeroméxico en la Bolsa
Aeroméxico debuta en la Bolsa de Nueva York. (Cortesía)

Aeroméxico alcanzó un nuevo horizonte en su historia al comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE), marcando un paso decisivo en su consolidación como una aerolínea de clase mundial.

Este hito representa mucho más que un movimiento financiero. Es la culminación de un proceso de transformación profunda que ha fortalecido a la empresa desde sus cimientos: modernización de flota, expansión internacional, disciplina operativa y una apuesta decidida por la innovación tecnológica. También simboliza la resiliencia de Aeroméxico, una compañía que ha sabido adaptarse, evolucionar y mantener el rumbo incluso en medio de los mayores desafíos que ha enfrentado el sector aéreo contemporáneo.

El ingreso al NYSE fortalece la capacidad de Aeroméxico para atraer inversión internacional, ampliar su acceso a capital y proyectar la marca México ante los ojos del mundo. “Este es un momento histórico para Aeroméxico y para México”, afirmó Andrés Conesa, director general de la compañía.

Solidez, visión y confianza

El apoyo del mercado se manifestó desde el primer día de operaciones, impulsado por la expansión de rutas internacionales, la renovación de su flota y las inversiones en digitalización. “Nuestra red y operación están alineadas con una visión de expansión global”, señaló Aaron Murray, director comercial. Por su parte, Ricardo Sánchez, director financiero, destacó que “la presencia en NYSE nos permite acceder a capital con mayor eficiencia y transparencia”.

Andrés Conesa CEO Aeroméxico
Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico se mostró se mostró sumamente optimista con este nuevo hito. (Cortesía)

México en el corazón de Wall Street

La celebración del Bell Ringing simbolizó el cierre de una etapa y el inicio de una nueva era. Ejecutivos, colaboradores e invitados especiales presenciaron cómo el nombre de México se proyectaba en los espectaculares de Times Square y en la fachada del icónico edificio del NYSE. Más allá del simbolismo, el momento reforzó el orgullo nacional y la confianza en el talento que impulsa a la aerolínea.

En este contexto, Aeroméxico reafirma su liderazgo como embajadora de México en el mundo y consolida su papel como referente de innovación, transparencia y crecimiento. Hoy, cada vuelo no solo conecta destinos: conecta visiones, personas y oportunidades para seguir elevando el nombre de México en los cielos del mundo.

