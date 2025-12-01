El peso sube a la espera de datos y ante apuestas de recortes de tasas de la Fed

La moneda doméstica MXN= cotizaba en 18.26 por dólar, con un alza de 0.13% frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

"Hoy, el peso gana terreno gracias a la debilidad del billete americano, mientras que los inversores esperan conocer datos económicos locales que proveerán información relevante sobre la economía durante la semana", dijo la correduría Monex.

El índice dólar =USD descendía un 0.3%.

A nivel local, durante la jornada se esperan datos del PMI manufacturero.

"El inicio del mes de diciembre viene cargado de información sobre actividad económica, consumo e inversión, ofreciendo una visión más amplia conforme avanza el cuarto trimestre. Hoy, como sucede al inicio de cada mes, los índices manufacturero y de servicios del IMEF, el índice de confianza empresarial, la encuesta del Banco de México a analistas económicos y los envíos de remesas ofrecerán señales tempranas para el mes", dijo GBM.

Por la noche también se aguardan comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de pistas para la decisión del banco central en su reunión de los días 9 y 10 de diciembre, para la que los mercados se han posicionado para un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

Bolsa mexicana cae en línea con Wall Street

La bolsa mexicana revertía sus alzas de los primeros minutos de la sesión y caía el lunes, en línea con un retroceso de Wall Street, a la espera de datos económicos y a comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

El índice líder S&P/BMV IPC .MXX, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado doméstico, bajaba un 0.26% a 63,430.39 puntos, poco después de la apertura.

Tanto a nivel local como en Estados Unidos se conocerán datos de manufacturas, y Powell realizará comentarios por la noche, por lo que los inversores se encontraban cautelosos en cuanto al futuro de las tasas de interés.

Los títulos del Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA OMAB.MX, descendían un 1.73% a 241.30 pesos, y se ubicaban entre las mayores caídas. Por el lado positivo, los papeles de Industrias Peñoles PEOLES.MX trepaban un 3.52% a 800 pesos y le daban soporte al mercado.

Con información de Reuters