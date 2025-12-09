La plata alcanza hito de 60 dólares por onza, mientras el oro extiende sus ganancias

El oro al contado ganó 0.6%, a 4,215.19 dólares por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero sumaban 0.6%, a 4,244.8 dólares.

Plata toca máximo

En tanto, la plata al contado se disparó más de 4%, a 60.52 dólares la onza, un máximo histórico.

"La gente prevé que habrá una fuerte demanda industrial de plata en los próximos años, por lo que el precio de la plata ha subido", declaró Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com, al tiempo que añadió que el impulso comprador es fuerte en estos momentos.

Los precios de la plata se han visto respaldados por la persistente escasez de suministros y la disminución de los inventarios mundiales, las expectativas de que la Fed rebaje las tasas, así como su reciente inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos.

"El movimiento del oro en estos momentos se atribuye al gran repunte de la plata y a las grandes expectativas de otro recorte de un cuarto de punto", dijo Bob Haberkorn, estratega senior de mercado de RJO Futures.

La reunión de política monetaria de la Fed, de dos días de duración, comienza el martes y concluirá con una decisión el miércoles. Los operadores ven ahora 87.4% de probabilidades de un recorte de 25 puntos base esta semana; 2% menos tras el último informe de empleo.

En otros metales preciosos, el platino mejoró 2.8%, a 1,688.3 dólares por onza, y el paladio sumó 2.6%, a 1,503.43 dólares.