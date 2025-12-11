S&P 500 rompe récord tras la decisión de la Fed, pero el mercado sale de tecnológicas

En tanto, el índice Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, cayó, ya que la actualización financiera de Oracle hizo que los inversores desconfiaran de las apuestas por la inteligencia artificial.

Oracle cayó, después de que sus previsiones trimestrales fueron menores a las estimaciones de los analistas y de que la empresa elevó sus previsiones de gasto anual, reavivando el temor a que la rentabilidad de las empresas de inteligencia artificial no mejore tan rápido como se esperaba.

El costo de los seguros contra una cesación de pagos de la empresa de computación en nube se disparó, y las acciones se encaminan a sufrir su mayor pérdida trimestral desde mediados de 2002.

A los inversores les preocupa que la fuerte dependencia de Oracle de la financiación mediante deuda pueda alimentar una burbuja de la inteligencia artificial similar a la quiebra de las puntocom a principios de la década de 2000.

Los datos del jueves del Departamento de Trabajo mostraron que las solicitudes de subsidio de desempleo aumentaron hasta 236,000 en la semana que finalizó el 6 de diciembre, frente a las estimaciones de 220,000.

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 14.34 puntos, o 0.21%, a 6.902,19 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 60.30 puntos, o 0.25%, a 23,597.26 unidades. El Dow Jones subió 651.37 puntos, o 1.36%, a 48,709.12 puntos.

Visa subió junto con otras empresas de pagos. JP Morgan JPM.N y Goldman Sachs GS.N también cerraron en alza.

Las acciones de Walt Disney DIS.N subieron, después de que la compañía anunciara una inversión de 1,000 millones de dólares en OpenAI, lo que podría aliviar algunas preocupaciones sobre el espacio de la inteligencia artificial.