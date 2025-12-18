El dólar cotiza en 17.99 pesos y mercados se animan tras dato de inflación en EU

La moneda cotizaba en 17.99 unidades, con una ganancia de un 0.06% después de conocerse que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en noviembre, elevando la probabilidad de una baja de tasas por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de enero.

A nivel local, el mercado espera ampliamente que Banxico disminuya el costo de los créditos en un cuarto de punto porcentual, en lo que sería su decimotercer recorte desde febrero de 2024 a la tasa referencial, actualmente en un 7.25%.

Más temprano se dio a conocer que el Banco Central Europeo mantuvo estables sus tipos de interés. El Banco de Inglaterra, por su parte, redujo las tasas en 25 puntos básicos, como se esperaba.

Wall Street abre al alza

El índice tecnológico Nasdaq abrió con una ganancia de 1.20%, el S&P 500 avanzó 0.76% y el Dow Jones creció 0.55%. Con avances significativos Micron (16%), Shopify (4.39%) y Lululemon (6.03%).

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, avanzó 0.50% en la apertura, después de caer 1.11% el miércoles.

Con información de Reuters