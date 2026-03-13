Petróleo cierra encima de los 100 dólares en segunda semana de guerra y hunde a las bolsas

El aumento del crudo ha sido uno de los principales factores de presión para los mercados globales. De acuerdo con información de AFP, el barril de Brent —referencia internacional— ha subido más de 42% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, pasando de 72.48 dólares el 27 de febrero a 103.14 dólares al cierre del viernes.

En el mismo periodo, el WTI estadounidense se ha disparado más de 47%, hasta 98.71 dólares por barril.

Peso se debilita frente al dólar

En el mercado cambiario, el peso mexicano también resintió el entorno de aversión al riesgo. En el caso de la mezcla mexicana de petróleo, el precio trepó a los 90 dólares por barril el jueves, último dato disponible.

La moneda cerró en 17.93 unidades por dólar, una depreciación de 0.38% respecto al cierre previo, tras fluctuar en un rango entre 17.74 y 17.97 pesos durante la jornada. El avance del dólar contribuyó a la presión sobre las divisas emergentes. El índice DXY, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de monedas, registró una ganancia de 0.77%, alcanzando su nivel más alto en cuatro meses.

Analistas de Monex señalaron que la fortaleza del dólar y la incertidumbre geopolítica mantendrán la volatilidad en el corto plazo. Para el mercado cambiario, estiman que el tipo de cambio podría oscilar entre 17.75 y 18.05 pesos durante el “overnight”, en un contexto de menor liquidez previo al feriado del lunes en México.

Inflación en EU modera, pero persisten riesgos

En el frente macroeconómico, la jornada también estuvo marcada por la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) en Estados Unidos, uno de los indicadores de inflación preferidos de la Reserva Federal. El dato mostró una moderación a 2.8% anual, desde 2.9% previo, y por debajo de la expectativa del mercado de 3.0%, lo que inicialmente ofreció algo de alivio a los inversionistas.