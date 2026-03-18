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Ataque a mayor reserva de gas del mundo provoca caída de las bolsas

Bolsa mexicana y Wall Street caen en la apertura ante el repunte del petróleo por tensiones en Medio Oriente y una inflación mayorista en EU que presiona expectativas sobre la Fed.
mié 18 marzo 2026 08:50 AM
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El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores retrocede en la apertura mientras el petróleo supera los 100 dólares tras ataques en Medio Oriente, elevando la tensión en los mercados globales.
 (ANGELA WEISS/AFP)

La Bolsa Mexicana de Valores abrió con pérdidas este miércoles, en línea con el tono negativo de Wall Street, en un entorno marcado por el repunte de los precios del petróleo tras un ataque a infraestructura energética en Irán y un dato de inflación mayorista en Estados Unidos por encima de lo esperado.

El S&P/BMV IPC retrocedía 0.68%, a 65,744 puntos, mientras en Nueva York el Dow Jones caía 0.36%, el Nasdaq 0.28% y el S&P 500 0.31% en las primeras operaciones.

El detonante del nerviosismo fue el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento South Pars-North Dome, la mayor reserva de gas del mundo, lo que elevó el riesgo de una escalada en el Golfo Pérsico. Esta reserva suministra alrededor del 70% del gas natural nacional de Irán.

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En respuesta, Irán advirtió que podría atacar infraestructura energética en la región, lo que impulsó al crudo Brent por arriba de los 108 dólares por barril, con un alza superior a 5%, mientras el WTI avanzó a 98 dólares.

A la par, los inversionistas reaccionan a un dato de inflación al productor (PPI) en Estados Unidos que subió 0.7% mensual en febrero, muy por encima del 0.3% esperado, lo que refuerza la cautela previo al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.

El mercado anticipa que el banco central mantendrá sin cambios la tasa, pero estará atento a las nuevas proyecciones y señales sobre el ritmo de recortes.

Peso mexicano se deprecia

En este contexto, el peso mexicano mostraba una depreciación de 0.4%, cotizando en 17.73 unidades por dólar, mientras los mercados de deuda reflejan ajustes marginales: el rendimiento del Treasury a 10 años se ubicaba cerca de 4.2%, y el bono mexicano a 10 años en torno a 9.3%.

Pese al sesgo negativo en la apertura, algunos reportes apuntan a que los mercados han mostrado resiliencia relativa ante el choque geopolítico. De acuerdo con el análisis de Monex, los inversionistas mantienen la mirada en la Fed y en la evolución del conflicto en Medio Oriente, que sigue siendo el principal riesgo para la inflación global y la estabilidad de los mercados .

En Europa y Asia, las bolsas operaron con resultados mixtos. El índice Stoxx 600 retrocedía ligeramente, mientras el Nikkei japonés destacó con un avance cercano a 2.9%, reflejando un entorno de volatilidad diferenciada entre regiones.

Con información de AFP

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Petróleo Guerra Mercados y bolsas

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