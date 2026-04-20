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La Bolsa Mexicana de Valores abre a la baja por preocupaciones en el Estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo registran un repunte cercano al 5%, impulsados por dudas sobre la seguridad del suministro y el avance de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.
lun 20 abril 2026 08:53 AM
La BMV abre a la baja y el peso se deprecia frente al dólar hoy por preocupación en el Estrecho de Ormuz
Los precios del petróleo repuntaron en la apertura, el WTI subía 4.55% a 86.35 dólares por barril, mientras que el Brent avanzaba 4.36% a 94.32 dólares. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

La Bolsa Mexicana de Valores inició la jornada de este lunes con pérdidas, en línea con un entorno global de mayor aversión al riesgo tras el repunte de los precios del petróleo.

El índice S&P/BMV IPC retrocedía 0.52% a 69,466.15 puntos en las primeras operaciones, mientras que el peso mexicano se depreciaba 0.20% frente al dólar, con un tipo de cambio en 17.34 unidades.

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En Estados Unidos, los principales índices accionarios también abrían con ligeras caídas, presionados por el encarecimiento del crudo ante el resurgimiento de tensiones en Medio Oriente.

El Dow Jones cedía 0.01%, el Nasdaq bajaba 0.21% y el S&P 500 retrocedía 0.05%, reflejando cautela entre inversionistas tras el rally reciente en Wall Street.

Los precios del petróleo registran un fuerte repunte, impulsados por preocupaciones sobre la seguridad del suministro en el Estrecho de Ormuz. El WTI subía 4.55% a 86.35 dólares por barril, mientras que el Brent avanzaba 4.36% a 94.32 dólares. La mezcla mexicana, por su parte, cerró el viernes 17 de abril en 84.25 dólares por barril, su último dato disponible.

De acuerdo con análisis de Monex, los mercados arrancan la semana bajo presión luego de un fin de semana turbulento en Medio Oriente, donde el alza del petróleo respondió a la incautación de un buque iraní y a la incertidumbre sobre el avance de las negociaciones de paz. Este entorno debilitó el apetito por riesgo, presionando a la baja a las bolsas y elevando los rendimientos de los bonos a nivel global.

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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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