Resultados trimestrales impulsan a Wall Street pese a riesgo geopolítico

El retroceso del peso ocurrió en paralelo al fortalecimiento del índice dólar (DXY), que avanzó 0.23%, en medio de la incertidumbre sobre la reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Hacia operaciones overnight, se prevé que el tipo de cambio oscile entre 17.26 y 17.44 pesos por dólar, a la espera de nuevos datos económicos, entre ellos la inflación en México y cifras globales de actividad (PMI).

Bolsas avanzan impulsadas por tregua y resultados

En Estados Unidos, los principales índices accionarios cerraron con ganancias, apoyados por la extensión del cese al fuego en Medio Oriente y una sólida temporada de reportes corporativos.

La Bolsa de Nueva York cerró con una marcada subida el miércoles, por la extensión del cese al fuego en Medio Oriente y por nuevos reportes de ingresos empresariales que animaron a los inversores. El Dow Jones subió un 0.69%, el Nasdaq avanzó un 1.64% y el ampliado S&P 500 ganó un 1.05%. La extensión unilateral del presidente Donald Trump de la tregua con Irán "ha calmado los miedos inmediatos de una escalada", dijo David Morrison, de Trade Nation.

"Hay una fuerte posibilidad de que se llegue a un acuerdo; la pregunta no es si pasará, sino cuándo. Es por eso que el mercado sube", dijo a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

El optimismo en Wall Street también estuvo impulsado por una nueva ronda de resultados empresariales. La acción de GE Vernova subió un 13.75% tras reportar un aumento del 71% en órdenes, mientras que Boeing avanzó un 5.53% luego de superar expectativas de ingresos.

En México, el S&P/BMV IPC avanzó 0.04%, para ubicarse cerca de las 69,000 unidades, en línea con el tono positivo global. Petróleo sube pese a tregua En el mercado energético, los precios del crudo repuntaron con fuerza, reflejando que la tregua entre Estados Unidos e Irán no ha disipado los riesgos sobre la oferta global.

Los precios del petróleo subieron el miércoles luego de que la extensión del presidente Donald Trump de la tregua con Irán no compensara el prolongado doble bloqueo del estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para junio, la referencia mundial, subió un 3.48% hasta 101.91 dólares. Es la primera vez en más de dos semanas que cierra por encima de los 100 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, ganó un 3.67% hasta 92.96 dólares.

Con información de AFP