BMV abre con ganancias mientras que Wall Street cae: las empresas ganadoras en la bolsa hoy

Este entorno ha mantenido al crudo en niveles elevados, con el Brent por encima de los 100 dólares, y limita una mayor compresión de primas de riesgo, pese al sólido avance acumulado en abril, cercano al 9% para el S&P 500.

BMV ganadores y perdedores en la apertura

En la Bolsa Mexicana de Valores, el avance del índice estuvo respaldado por emisoras del sector financiero y de materiales. Entre los mayores ganadores destacaron Qualitas, con un alza de 6.17%; Cemex, que subía 5.09%; y Gentera, con 3.68%, mientras que también avanzaban Megacable y GCC.

En contraste, las caídas se concentraron en emisoras como Genomma Lab (-1.68%), Gruma (-2.20%) y Peñoles (-1.82%), a las que se sumó Banco del Bajío (-1.57%).

En el caso de Banco del Bajío, la emisora retrocede en un contexto de cambios recientes en su dirección, luego de que se anunciara la llegada de un nuevo director general , lo que suele generar cautela entre inversionistas ante posibles ajustes en la estrategia del banco.

Petróleo sigue presionado a pesar de la tregua

En el mercado energético, los precios del petróleo se mantienen firmes. El WTI cotiza en 93.36 dólares por barril, con un alza de 0.43%, mientras que el Brent avanza 0.83% a 102.76 dólares, impulsados por los riesgos de disrupción en el suministro global ante el conflicto en la región. La mezcla mexicana continuó con su repunte el miércoles, al cerrar con una cotización de 94.65 dólares por barril.

La tensión se concentra en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial. En los últimos días, el flujo de buques ha caído drásticamente tras restricciones impuestas tanto por Irán como por Estados Unidos, lo que ha reducido el tránsito a niveles mínimos históricos recientes. A esto se suma un aumento en los incidentes marítimos reportados en la zona, reflejo del deterioro en la seguridad y del riesgo creciente para el transporte de crudo.

Además, el conflicto ha escalado con acciones directas sobre el comercio petrolero. Recientemente, fuerzas estadounidenses abordaron un superpetrolero que transportaba crudo iraní en el Océano Índico, en una señal de que Washington mantiene su presión sobre las exportaciones energéticas de Irán incluso fuera del Golfo Pérsico.

Peso mexicano cotiza en 17.35 por dólar

En el mercado cambiario, el peso mexicano muestra presión. El tipo de cambio se ubica en 17.35 pesos por dólar, con una depreciación de 0.11% respecto al cierre previo, afectado por el nerviosismo de los inversionistas y la evaluación del dato de inflación local.

En el frente económico, la jornada está marcada por datos relevantes. En México, la inflación de la primera quincena de abril se ubicó en 4.53% anual, aún por encima del objetivo de Banco de México, mientras que las ventas minoristas crecieron 3.1% en febrero, por debajo de lo esperado.

En Estados Unidos, las solicitudes de desempleo aumentaron a 214 mil, superando las previsiones del mercado, en tanto que en Europa el PMI compuesto cayó a terreno de contracción, reflejando una desaceleración económica.

A nivel corporativo, el mercado muestra señales mixtas. Las empresas de semiconductores mantienen el impulso, apoyadas por la demanda de centros de datos, mientras que el sector tecnológico enfrenta presiones tras advertencias de desaceleración en ventas. Tesla, por su parte, cae luego de elevar su guía de inversión en inteligencia artificial y robótica.

Con información de AFP