Las acciones de GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) cayeron 4.85%, las de OMA (Grupo Aeroportuario Centro Norte) se replegaron 4.49% y las de Asur retrocedieron 3.29%.

A la caída de estos grupos aeroportuarios se sumó el desplome de las acciones de Televisa de 4.30% y de América Móvil, de 3.23%. En cambio, las acciones de Banco del Bajío se recuperaron de la caída de la semana pasada y rebotaron 2.09%.

Wall Street se mantiene en máximos y el petróleo repunta

La Bolsa de Nueva York cerró este lunes casi sin cambios, en el inicio de una semana con muchos resultados de empresas, entre ellas los gigantes tecnológicos, y una nueva reunión de la reserva federal estadounidense. El Dow Jones cedió 0.13%. Los índices Nasdaq (0.20%) y S&P 500 (0.12%) registraron nuevos récords, en la estela de sus cierres del viernes. La propuesta de Irán para poner fin a la guerra mantiene a los mercados bajo cautela, debido a que no hay claridad sobre si avanzará hacia una paz más duradera.

De hecho, los precios del petróleo subieron el lunes después de un fin de semana marcado por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que aumentó el temor de que se prolongue el bloqueo del estrecho de Ormuz. El precio del barril Brent del mar del Norte, la referencia mundial, para entrega en junio subió un 2.75% hasta 108.23 dólares.

La referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes ganó un 2.09% hasta 96.37 dólares. El sábado, Donald Trump canceló el viaje de su delegación a Pakistán para negociar con Irán. Si "quieren hablar, pueden venir o nos pueden llamar", dijo el presidente el domingo.

Según el medio estadounidense Axios, Teherán había enviado a Estados Unidos una nueva propuesta para la reapertura del estrecho y terminar la guerra, y solo en una fecha posterior abordar la cuestión nuclear. Pero el secretario de Estado Marco Rubio dijo el lunes, en Fox News, que la propuesta iraní no se ajustaba a las expectativas de Washington.

El peso se mantiene estable

El tipo de cambio cerró en 17.38 pesos por dólar, casi en línea con el cierre del viernes registrado por el Banco de México. La baja volatilidad del tipo de cambio estuvo en línea con el mercado de divisas, que registró pocos cambios, con el índice del dólar (DXY) cayendo apenas 0.04%.

Con información de AFP