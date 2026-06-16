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Bitget evoluciona de cripto a exchange universal

Los usuarios ahora pueden invertir en cripto, acciones tokenizadas, ETFs, materias primas y otros instrumentos, desde una sola plataforma.
mar 16 junio 2026 05:02 PM
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Presentado por: Bitget
foto de Gil Herrera, director de Estrategia y Operaciones de Bitget para América Latina.
Gil Herrera, director de Estrategia y Operaciones de Bitget para América Latina. (Cortesía)

La firma Bitget quiere mantenerse como uno de los protagonistas de la industria de los activos digitales, a través de una evolución de exchange de criptos a un modelo de Universal Exchange (UEX).

Ahora, la plataforma global permitirá que, además de monedas digitales, los inversores operen acciones tokenizadas y otros productos digitales de finanzas tradicionales.

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Fundada en 2018, especializada en criptomonedas, la compañía experimentó un crecimiento acelerado durante los últimos años y, actualmente, se posiciona entre los cinco exchanges más importantes del mundo.

Su transformación responde a las tendencias en los mercados globales, donde se vislumbra una convivencia entre las finanzas tradicionales (TradFi) y el ecosistema Web3, fase en la evolución de Internet que habilita la tecnología de cadenas de bloques (blockchain).

Asì planea cubrir las nuevas demandas de los inversionistas, que buscan realizar diferentes tipo de operaciones con acciones, ETFs, materias primas, entre otros instrumentos, desde un mismo ecosistema.

"Estamos viendo una evolución natural en la forma en que las personas invierten. Los usuarios ya no quieren gestionar sus activos en plataformas separadas; buscan acceder a oportunidades tanto del mundo cripto como de los mercados tradicionales desde una misma experiencia. Nuestra evolución hacia un Universal Exchange responde a esa demanda y refleja nuestra visión de construir una infraestructura financiera más abierta, eficiente y accesible para todos", afirmó Gil Herrera, director de Estrategia y Operaciones de Bitget para América Latina.

Uno de los pilares de su estrategia es la tokenización de activos financieros. Gracias a este mecanismo, los inversionistas pueden acceder a instrumentos que históricamente estuvieron reservados para participantes institucionales o personas de alto patrimonio que manejan fondos especializados

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La firma ha incorporado más de 100 acciones en su plataforma, además de distintos ETF, oro, plata, petróleo y otros activos financieros globales. La meta es ampliar el universo de inversión disponible para los usuarios y facilitar estrategias más diversificadas en un mismo entorno digital.

Hoy en día, cerca del 40% del volumen global negociado en Bitget proviene de activos distintos a las criptomonedas, una señal del creciente interés por productos que combinan el potencial de Web3 con instrumentos tradicionales.

Nueva suite, nueva experiencia

En línea con esta visión, la compañía lanzó recientemente IPO Prime, una nueva suite de inversión para acceder a tokens vinculados a empresas privadas que aún no cotizan en bolsa. Los primeros activos disponibles corresponden a SpaceX y OpenAI, dos de las corporaciones tecnológicas más observadas por los mercados globales.

Esta iniciativa también suma a la democratización del acceso a oportunidades, ya que los usuarios pueden obtener exposición a la valoración y desempeño potencial de empresas privadas antes de una eventual oferta pública inicial.

A la par de ampliar el acceso a nuevas inversiones, Bitget apuesta por ofrecer una experiencia más eficiente para los usuarios, actualizando su aplicación para integrar activos cripto y productos TradFi dentro de una sola interfaz, permitiendo gestionar distintas clases de activos desde un mismo lugar.

Cabe destacar que la estrategia de evolución de la plataforma también contempla un fuerte compromiso con el cumplimiento legal. En México, Bitget forma parte del grupo de exchanges globales que cuentan con registros ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Lo anterior, fortalece su compromiso con la transparencia y la operación conforme a los marcos regulatorios vigentes.

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Tags

fintech, medios de pago, apps, criptomonedas Criptomonedas

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