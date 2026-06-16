Bitget evoluciona de cripto a exchange universal

La firma ha incorporado más de 100 acciones en su plataforma, además de distintos ETF, oro, plata, petróleo y otros activos financieros globales. La meta es ampliar el universo de inversión disponible para los usuarios y facilitar estrategias más diversificadas en un mismo entorno digital.
Hoy en día, cerca del 40% del volumen global negociado en Bitget proviene de activos distintos a las criptomonedas, una señal del creciente interés por productos que combinan el potencial de Web3 con instrumentos tradicionales.
Nueva suite, nueva experiencia
En línea con esta visión, la compañía lanzó recientemente IPO Prime, una nueva suite de inversión para acceder a tokens vinculados a empresas privadas que aún no cotizan en bolsa. Los primeros activos disponibles corresponden a SpaceX y OpenAI, dos de las corporaciones tecnológicas más observadas por los mercados globales.
Esta iniciativa también suma a la democratización del acceso a oportunidades, ya que los usuarios pueden obtener exposición a la valoración y desempeño potencial de empresas privadas antes de una eventual oferta pública inicial.
A la par de ampliar el acceso a nuevas inversiones, Bitget apuesta por ofrecer una experiencia más eficiente para los usuarios, actualizando su aplicación para integrar activos cripto y productos TradFi dentro de una sola interfaz, permitiendo gestionar distintas clases de activos desde un mismo lugar.
Cabe destacar que la estrategia de evolución de la plataforma también contempla un fuerte compromiso con el cumplimiento legal. En México, Bitget forma parte del grupo de exchanges globales que cuentan con registros ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Lo anterior, fortalece su compromiso con la transparencia y la operación conforme a los marcos regulatorios vigentes.