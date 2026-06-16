Bitget evoluciona de cripto a exchange universal

Fundada en 2018, especializada en criptomonedas, la compañía experimentó un crecimiento acelerado durante los últimos años y, actualmente, se posiciona entre los cinco exchanges más importantes del mundo.

Su transformación responde a las tendencias en los mercados globales, donde se vislumbra una convivencia entre las finanzas tradicionales (TradFi) y el ecosistema Web3, fase en la evolución de Internet que habilita la tecnología de cadenas de bloques (blockchain).

Asì planea cubrir las nuevas demandas de los inversionistas, que buscan realizar diferentes tipo de operaciones con acciones, ETFs, materias primas, entre otros instrumentos, desde un mismo ecosistema.

"Estamos viendo una evolución natural en la forma en que las personas invierten. Los usuarios ya no quieren gestionar sus activos en plataformas separadas; buscan acceder a oportunidades tanto del mundo cripto como de los mercados tradicionales desde una misma experiencia. Nuestra evolución hacia un Universal Exchange responde a esa demanda y refleja nuestra visión de construir una infraestructura financiera más abierta, eficiente y accesible para todos", afirmó Gil Herrera, director de Estrategia y Operaciones de Bitget para América Latina.

Uno de los pilares de su estrategia es la tokenización de activos financieros. Gracias a este mecanismo, los inversionistas pueden acceder a instrumentos que históricamente estuvieron reservados para participantes institucionales o personas de alto patrimonio que manejan fondos especializados

