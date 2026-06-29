BMV reanuda operaciones tras suspensión por duplicidad de información

La Bolsa Mexicana de Valores reanudó este lunes la sesión de remate, luego de suspender temporalmente las operaciones por una duplicidad de información en sus bases de datos, informó Grupo BMV.
De acuerdo con el comunicado, la suspensión fue decretada a las 7:27 horas y la sesión se reactivó a las 9:55 horas. La bolsa precisó que el evento no correspondió a un incidente tecnológico que afectara la operación del Motor de Negociación, MoNet, y que se tomaron medidas para asegurar la equidad y continuidad de la negociación.