BMV reanuda operaciones tras suspensión por duplicidad de información

Tras la reapertura, el S&P/BMV IPC, principal índice accionario del mercado mexicano, operaba en 67,823.71 unidades, con un avance de 0.89%, equivalente a 597.70 puntos, de acuerdo con datos en tiempo real de Investing.com. El índice abrió en 67,226.01 unidades y durante la jornada se movió entre un mínimo de 67,059.58 y un máximo de 67,907.08 puntos.

pic.twitter.com/qqCZnnmQKK — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) June 29, 2026

El volumen reportado por Investing era de 15.6 millones de títulos, por debajo del promedio de tres meses de 189.5 millones. En los últimos 12 meses, el índice acumula una variación positiva de 18.19%, mientras que su rango de 52 semanas va de 55,287.90 a 72,111.41 unidades.

La BMV señaló que la suspensión y posterior reanudación se realizaron conforme a su Reglamento Interior y Manual Operativo. El episodio ocurre en una jornada en la que el mercado mexicano logró mantenerse en terreno positivo, pese a la interrupción inicial de operaciones.