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BMV reanuda operaciones tras suspensión por duplicidad de información

La Bolsa Mexicana de Valores suspendió la sesión de remate a las 7:27 horas y la reanudó a las 9:55. El principal índice del mercado mexicano operaba al alza tras la reapertura.
lun 29 junio 2026 01:20 PM
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BMV abre al alza hoy 30 de septiembre 2025
La Bolsa Mexicana de Valores reactivó la sesión de remate después de suspender operaciones por una duplicidad de información en sus bases de datos. (Arlette Lopez/Getty Images)

La Bolsa Mexicana de Valores reanudó este lunes la sesión de remate, luego de suspender temporalmente las operaciones por una duplicidad de información en sus bases de datos, informó Grupo BMV.

De acuerdo con el comunicado, la suspensión fue decretada a las 7:27 horas y la sesión se reactivó a las 9:55 horas. La bolsa precisó que el evento no correspondió a un incidente tecnológico que afectara la operación del Motor de Negociación, MoNet, y que se tomaron medidas para asegurar la equidad y continuidad de la negociación.

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Tras la reapertura, el S&P/BMV IPC, principal índice accionario del mercado mexicano, operaba en 67,823.71 unidades, con un avance de 0.89%, equivalente a 597.70 puntos, de acuerdo con datos en tiempo real de Investing.com. El índice abrió en 67,226.01 unidades y durante la jornada se movió entre un mínimo de 67,059.58 y un máximo de 67,907.08 puntos.

El volumen reportado por Investing era de 15.6 millones de títulos, por debajo del promedio de tres meses de 189.5 millones. En los últimos 12 meses, el índice acumula una variación positiva de 18.19%, mientras que su rango de 52 semanas va de 55,287.90 a 72,111.41 unidades.

La BMV señaló que la suspensión y posterior reanudación se realizaron conforme a su Reglamento Interior y Manual Operativo. El episodio ocurre en una jornada en la que el mercado mexicano logró mantenerse en terreno positivo, pese a la interrupción inicial de operaciones.

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Bolsa Mexicana de Valores

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