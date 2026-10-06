El peso mexicano se recupera y regresa a 17.95 por dólar; petróleo y bonos dan un respiro

El movimiento devuelve al peso por debajo de la barrera psicológica de 18 unidades, después de que la volatilidad de las últimas jornadas prácticamente borró el avance que acumulaba frente al dólar durante 2026.

Pese a la recuperación de este martes, el balance del año sigue siendo prácticamente neutral, con la cotización mostrada esta mañana, Bloomberg situaba la variación acumulada del peso en alrededor de -0.27% en 2026.

El movimiento coincide con un respiro en dos de los factores que habían castigado recientemente a los activos de riesgo, es decir, los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos estadounidenses.

El rendimiento del Treasury a 10 años retrocedía hacia 5.28%, después de alcanzar niveles no vistos en más de dos décadas, mientras el WTI caía más de 2%, hacia 87 dólares por barril. La combinación reduce, al menos temporalmente, la preocupación de que el encarecimiento de la energía vuelva a alimentar la inflación y obligue a mantener una política monetaria más restrictiva.

Wall Street vuelve a mirar hacia los récords

La Bolsa de Nueva York abrió al alza este martes, extendiendo el optimismo de la sesión anterior. Luego del récord alcanzado por el Nasdaq el lunes, el índice tecnológico avanzaba nuevamente desde la apertura. El S&P 500 también se acercaba a máximos históricos, favorecido por el descenso del petróleo y una moderación en las tasas de los bonos del Tesoro.

El entusiasmo alrededor de las empresas vinculadas con inteligencia artificial continúa funcionando como uno de los principales motores del mercado. Nvidia y Microsoft estuvieron entre las compañías que impulsaron el récord del Nasdaq en la sesión previa.

El petróleo, que durante las últimas semanas había añadido presión inflacionaria y contribuido al repunte de los rendimientos de la deuda, volvió a retroceder este martes. El Brent cayó por debajo de los 100 dólares por barril, mientras el WTI descendió hacia 87 dólares.

En México, el mercado accionario venía de una sesión positiva. El S&P/BMV IPC cerró el lunes en 64,975.08 puntos, con un avance de 0.69%, después de haber tocado 65,117.63 unidades durante la jornada.