Petróleo e incertidumbre por la IA golpean a las bolsas; peso supera los 18.50 por dólar

En México, el peso se depreció 0.44%, para cotizar alrededor de 18.51 unidades por dólar, según Monex, ubicándose como la segunda moneda emergente con mayores pérdidas, pese a que el índice dólar (DXY) retrocedió 0.09%, hasta las 101.89 unidades.

La moneda mexicana acumula una depreciación de 7.26% respecto al mes previo, en un entorno de menor apetito por activos de riesgo.



El petróleo Brent avanzó 1.47%, hasta los 111.16 dólares por barril, mientras el WTI subió 5.63%, a 109.50 dólares, ante el temor de interrupciones en el suministro energético por las tensiones en Medio Oriente.

Tim Furey, Fundador y CEO de Tradeview Markets, advirtió en una nota de análisis que el encarecimiento del petróleo mantiene los riesgos inflacionarios y refuerza las expectativas de una política monetaria restrictiva. Las preocupaciones sobre la rentabilidad de los proyectos de inteligencia artificial también impulsaron la demanda de bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del instrumento a 10 años retrocedió 2.5 puntos base, hasta 5.11%.

Caída de empresa de IA en su debut añade dudas

El nerviosismo aumentó después de que Elice, empresa surcoreana de infraestructura para inteligencia artificial, se desplomara alrededor de 33% en su debut bursátil, reavivando las dudas sobre los elevados costos y el retorno de las inversiones tecnológicas.



En Asia, el Nikkei japonés cerró con una pérdida de 1.30%, mientras el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 1.32%. Las bolsas europeas también operaban en rojo, el Euro Stoxx 50 perdía 1.03%, el DAX alemán 0.78% y el CAC 40 francés 0.87%.

No obstante, las bolsas de Nueva York revirtieron las pérdidas anticipadas por los futuros y operaban con ganancias este martes, pese a las preocupaciones sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y el encarecimiento del petróleo. El índice tecnológico Nasdaq Composite avanzaba a 26,591.71 puntos, mientras el S&P 500 se ubicaba en 7,718.74 unidades, de acuerdo con cotizaciones de Bloomberg.

La BMV gana terreno y supera los 69,400 puntos

En México, el S&P/BMV IPC avanzaba a 69,449.53 puntos, con lo que ampliaba su recuperación de octubre y se alejaba de los mínimos de septiembre. El principal índice accionario mexicano acumulaba un avance de aproximadamente 0.64% respecto al cierre del lunes, cuando terminó en 69,010.67 unidades.

De acuerdo con Monex, el IPC ha recuperado cerca de 9.8% desde los mínimos de septiembre, impulsado por una mejoría en las valuaciones de algunas emisoras. Sin embargo, los resultados corporativos del tercer trimestre serán determinantes para confirmar la sostenibilidad del repunte.