Bitso ya permite invertir desde 20 pesos en empresas del Plan México

Daniel Vogel, cofundador y director general de Bitso, explicó que la iniciativa surgió del diálogo con la dependencia para identificar cómo la empresa podía contribuir al Plan México y ampliar la participación de las personas en el mercado accionario.

“Esto no son donaciones, la gente no está regalando su dinero, está invirtiendo en empresas que tienen un compromiso con México”, dijo durante una conversación con medios posterior al anuncio.

¿Cómo invertir en el Plan México?

La nueva sección funciona como una alternativa dentro de la oferta de acciones de la app de Btiso, donde los usuarios pueden consultar las empresas participantes y elegir en cuáles invertir desde 20 pesos y sin comisiones, de acuerdo con lo anunciado por Bitso.

El compromiso con la Secretaría de Economía es ampliar la lista conforme más compañías que cotizan en bolsa anuncien inversiones vinculadas con el Plan México. Vogel aclaró que la selección incluye tanto empresas nacionales como extranjeras, pues el criterio es su participación en el programa. También señaló que aparecer en ese apartado no representa una recomendación de comprar todas las acciones incluidas.

La iniciativa permite adquirir participaciones en las compañías seleccionadas. Durante la presentación no se anunció una emisión de valores para captar recursos destinados específicamente a sus proyectos del Plan México.

Para Bitso, el objetivo es aprovechar su base de más de 10 millones de clientes y dar mayor visibilidad a estas empresas. “Vamos a tener que esperar un poco más a ver cuántos sienten ese entusiasmo por invertir”, señaló Vogel, al indicar que se trata apenas del arranque de esta nueva opción para invertir.

Según el comunicado de Bitso, la nueva categoría Plan México permitirá identificar y comprar acciones de matrices y grupos empresariales mexicanos que cotizan en Nueva York, así como de compañías estadounidenses vinculadas con la estrategia. La sección estará dentro de un catálogo general de más de 5,000 acciones y ofrecerá perfiles, análisis y tendencias de las emisoras. Y precisó que su contenido será informativo y no constituirá una recomendación de inversión.

Ebrard destaca el acceso desde montos pequeños

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que reducir el monto necesario para comenzar a invertir permite que más personas tomen decisiones sobre su ahorro y participen directamente en empresas. “Aquí lo que vas a poder hacer es tú seguir las empresas y tú invertir desde 20 pesos”, expresó durante la presentación.

El funcionario también planteó que, en una etapa posterior, este tipo de herramientas podría ampliar el acceso a empresas innovadoras. Aunque no detalló un mecanismo ni un calendario para esa posibilidad.

Por otro lado, Vogel sostuvo que comenzar con cantidades pequeñas puede ayudar a los usuarios a familiarizarse con las inversiones y, posteriormente, destinar más recursos a ellas. Se trata de una expectativa de la compañía; el anuncio no incluyó una garantía de rendimientos.

Una expansión del negocio de acciones de Bitso

La sección del Plan México se incorpora a una oferta que Bitso comenzó a presentar hace un año. El 8 de octubre de 2025, la empresa anunció la compra y venta de fracciones de acciones dentro de una aplicación renovada y abrió una lista de espera para los interesados. El monto mínimo anunciado entonces también era de 20 pesos.

El lanzamiento de acciones y fondos cotizados en bolsa (ETF), en octubre de 2025, formó parte de la diversificación de Bitso hacia inversiones tradicionales, además de su negocio de criptomonedas.

Vogel explicó que esa ampliación permite ofrecer alternativas a los clientes que deciden vender sus criptoactivos. Según el directivo, la compañía observa usuarios que trasladan esos recursos a acciones y ETF dentro de su oferta. Con el apartado del Plan México, Bitso busca sumar un incentivo para que esos usuarios exploren empresas con inversiones en el país. Su alcance dependerá de cuántos clientes conviertan esa posibilidad en compras efectivas.