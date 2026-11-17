En contraste, hacia las 09:11 horas, el Nasdaq 100 retrocedía 0.46%, el S&P 500 bajaba 0.39% y el promedio industrial Dow Jones cedía 0.68%, según cotizaciones en tiempo real. Los movimientos mostraban que el intento de recuperación observado en los futuros antes de la apertura perdió fuerza durante las primeras operaciones.



El principal catalizador de la jornada será el reporte trimestral de Nvidia, previsto para después del cierre. Los inversionistas buscarán señales sobre los márgenes, los pedidos de procesadores y la capacidad de las grandes empresas tecnológicas para sostener sus inversiones en centros de datos e inteligencia artificial.

Los resultados serán dados a conocer por la directora ejecutiva interina Colette Kress, nombrada la semana pasada tras la dimisión de Jensen Huang. El ejecutivo renunció después de un escándalo personal y de seguridad nacional que levantó sospechas alrededor de un presunto caso de espionaje chino.

A raíz de este acontecimiento, el gobierno de Estados Unidos endureció las medidas para la exportación de chips avanzados de Inteligencia Artificial, pero también de su acceso remoto desde países como China. Como respuesta, este martes, NVIDIA anunció la creación de un comité directivo para supervisar la seguridad nacional y el control de exportaciones.

El peso avanza pero con cautela ante depreciación

El tipo de cambio cotizaba en 18.4843 pesos por dólar a las 09:08 horas, con una apreciación cercana a 0.26% para la moneda mexicana. Banco Base estimó para la jornada un rango de operación de entre 18.43 y 18.63 pesos por dólar.

El avance ocurre mientras el índice DXY, que mide al dólar frente a seis monedas de referencia, alcanzó 103.78 unidades, su mayor nivel desde abril de 2025, de acuerdo con un reporte de Monex. La institución explicó que el dólar mantiene el respaldo de las expectativas de un nuevo aumento de 25 puntos base en la tasa de la Reserva Federal antes de que termine el año.