Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, señaló que el peso se ubicaba entre las monedas con mayores avances de la sesión. Sin embargo, advirtió que los inversionistas institucionales mantienen un nivel elevado de posiciones cortas sobre la moneda mexicana.
“A diferencia de los fondos apalancados, que suelen operar en el corto plazo, los inversionistas institucionales tienden a mantener sus posiciones por más tiempo, por lo que un nivel tan alto de posiciones cortas refleja que se están protegiendo ante el riesgo de una mayor depreciación del peso mexicano”, explicó.
Petróleo rebota por nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz
Los precios del petróleo recuperaron parte de las pérdidas de la jornada anterior después de nuevas amenazas de Irán contra Estados Unidos e Israel y reportes de incidentes con buques tanque en el estrecho de Ormuz.
El WTI avanzaba 0.59%, a 86.23 dólares por barril, después de tocar durante la sesión un mínimo de 84.68 dólares, su menor nivel desde el 31 de agosto. Pese al rebote, acumulaba una caída de 17.18% en noviembre.
El Brent subía 0.64%, a 93.03 dólares por barril, luego de perder 3.55% el lunes. En lo que va del mes, el referente internacional acumulaba un retroceso de 20.87%. La expectativa de un superávit mundial y la recuperación de las exportaciones de Medio Oriente han limitado la prima de riesgo generada por los ataques a embarcaciones.
El oro operaba prácticamente estable, con un avance de 0.08%, a 3,860 dólares por onza. El metal continúa presionado por el fortalecimiento del dólar y por la expectativa de tasas estadounidenses más altas.
El consumo mexicano pierde impulso
En México, el Indicador Oportuno del Consumo Privado anticipó un crecimiento mensual cercano a 0.1% tanto para septiembre como para octubre. A tasa anual, el Inegi estimó avances de 1.2% y 0.5%, respectivamente, lo que apunta a una desaceleración del gasto de los hogares.
Por otro lado, la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera mostró, además, que la producción cayó 4.8% respecto a el mes anterior y el personal ocupado disminuyó 0.06% mensual en septiembre y acumuló tres meses consecutivos de retrocesos. Frente a septiembre de 2025, el empleo manufacturero cayó 0.90% y sumó 43 meses con contracciones anuales, según el análisis de Banco Base.
Para el resto de la semana, los mercados seguirán las minutas de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles. En México, el jueves se conocerán las minutas de la última decisión de política monetaria de Banxico y el Indicador Oportuno de la Actividad Económica de octubre.
En el frente corporativo, Alpek permanecerá en el radar después de anunciar ofertas en efectivo para recomprar hasta 500 millones de dólares de notas senior con vencimientos en 2029 y 2031, una operación destinada a modificar su perfil de deuda.