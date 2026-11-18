Grupo BMV también dijo en un comunicado que buscará ampliar la cooperación con otras bolsas y compartir su experiencia en el desarrollo del mercado mexicano.





¿Qué hace la Federación Mundial de Bolsas?

El consejo reúne a 18 directivos de bolsas y cámaras de compensación, con seis representantes de cada una de sus tres regiones. En marzo, el consejo acordó las prioridades de la federación para 2026. Entre ellas figuran la protección de los inversionistas y el análisis de cómo la tokenización de activos podría afectar la liquidez y la liquidación de operaciones.

Al cierre de septiembre de 2026, la Bolsa Mexicana de Valores tenía 129 empresas listadas, 1.5% menos que un año antes, según la federación. En ese mismo lapso, el valor de mercado de las empresas nacionales listadas en la BMV aumentó 3.8% en dólares, a 561,277 millones de dólares.