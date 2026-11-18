Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) volverá a tener un asiento en el consejo de la Federación Mundial de Bolsas (WFE, por sus siglas en inglés) después de más de una década. Su director general, Jorge Alegría, fue elegido en la 65.ª Asamblea General del organismo, celebrada en Mumbai, India, informó el grupo este 18 de noviembre.
Alegría señaló que el cargo permitirá a Grupo BMV participar en la agenda internacional sobre innovación, competitividad, sostenibilidad y acceso al financiamiento. El grupo también identificó la inteligencia artificial y la tokenización entre los temas en los que espera aportar su experiencia.