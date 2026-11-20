Las principales firmas vunculadas con la Inteligencia Artificial fueron las más castigadas, NVIDIA cayó 13.8%; Broadcom se desplomó 12.12%; Micron perdió 13.8% y Anthropic cedió 8.5% en su segundo día de cotización en bolsa.

Otras empresas vinculadas con IA también retrocedieron, entre ellas, Palantir (-6.63%), Tesla (-7.64%) y Apple (-1.9%).

El índice ampliado S&P 500 retrocedió 3.70% y entró en una fase de corrección, lo que significa una pérdida de más del 10% en comparación con su máximo de comienzos de octubre. Se trata de su mayor caída intradía desde 2020, año en que inició la pandemia de Covid-19.

Por su parte, el Nasdaq acumula una pérdida de 2.48% en lo que va del año. Los inversionistas están experimentando cada vez más dudas sobre la sostenibilidad de las costosas inversiones en infraestructura para la Inteligencia Artificial de parte de las grandes empresas tecnológicas.

El mercado también se enfrenta a otros obstáculos como los precios de los energéticos y las perspectivas de inflación que tienen en el centro de atención a la Reserva Federal y su próximo movimiento, en diciembre. De cualquier modo, el mercado buscó refugio en los bonos del Tesoro, cuyos rendimientos cayeron 15 puntos base, en los bonos de corto plazo, mientras que los de dos años cedieron 20 puntos en la semana.

El Índice de Volatilidad Vix, conocido también como índice del miedo, subió a su punto más alto desde abril de 2025, cuando Trump anunció una oleada de aranceles en una fecha conocida como Liberation Day. El Vix se disparó 34.92% y llegó a 38.37 puntos.

Precio del petróleo repunta

Los precios del petróleo cerraron con una ligera subida el viernes, atrapados entre los temores de una escalada en Oriente Medio y la perspectiva de volúmenes muy importantes de crudo en el mercado para los próximos meses.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, ganó un 0.64%, hasta los 92.57 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en diciembre, avanzó un 0.93 %, hasta los 83.98 dólares.

"Aún es demasiado pronto para considerar que la crisis ha terminado" en Oriente Medio, advierte John Kilduff, analista de Again Capital, contactado por la AFP. "Seguimos en una montaña rusa entre la guerra y la paz".

Con información de AFP