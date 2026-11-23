El consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad para restituir a Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato. La compañía dijo que recibió aportaciones de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos antes de tomar la decisión. Colette Kress, quien asumió la dirección interina tras la renuncia de Huang el 12 de noviembre, continuará como directora financiera.

El avance se moderó durante la primera hora de operaciones. Alrededor de las 9:07 de la mañana, hora de la Ciudad de México, el S&P 500 ganaba 4.01% a 7,187.24 puntos, mientras el Nasdaq Composite subía 6.72% a 24,136.74 unidades, según Bloomberg.

La Bolsa Mexicana sube y el peso cede terreno

El S&P/BMV IPC avanzaba 1.34% a 69,548.89 puntos en las primeras operaciones, según Investing.com. Entre las emisoras con mayores ganancias figuraban Peñoles, con un alza de 4.79%, Grupo México, con 3.51%, y Volaris, con 3.03%. El peso mexicano se depreciaba 0.08% frente al dólar, que cotizaba en 19.1786 pesos a las 9:07 de la mañana, hora de la Ciudad de México.

El petróleo cae pese a los ataques cerca de Ormuz

Los futuros del WTI perdían cerca de 2% y cotizaban en torno a 82 dólares por barril. Tim Furey, fundador y director ejecutivo de Tradeview Markets y YimmiT, atribuyó la caída a la recuperación de las exportaciones del Golfo y a la reapertura del oleoducto de Sharara, en Libia.

Esos factores pesaron más en el mercado que los reportes de ataques contra embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz durante el fin de semana. Furey señaló en una nota de análisis que la expectativa de un mayor excedente de crudo en 2027 mantiene la presión sobre los precios. Los ministros de la OPEP+ se reunirán el 29 de noviembre para discutir su política de producción para el próximo año.