El peso mexicano profundizó sus pérdidas en la apertura de este miércoles 25 de noviembre. A las 9:06 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, el dólar cotizaba en 19.7507 pesos, después de moverse entre 19.41 y 19.74 unidades durante la sesión nocturna.
La cotización del dólar acumula un alza de 9.66% frente al peso en lo que va de 2026. La presión se intensificó esta semana, frente al cierre interbancario del martes, de 19.4242 pesos, el nivel observado esta mañana representa un aumento aproximado de 1.7% para el tipo de cambio.