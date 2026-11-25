La inflación en Estados Unidos presiona al peso

El índice de precios del gasto en consumo personal, conocido como PCE y seguido de cerca por la Reserva Federal, aumentó 3.8% anual en octubre. Su componente subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó 3.3%. Ambas lecturas se aceleraron respecto de septiembre y podrían fortalecer los argumentos para mantener las tasas elevadas o volver a subirlas.

A ello se sumó una revisión al alza del crecimiento de la economía estadounidense. El PIB del tercer trimestre avanzó 4.3% a tasa anualizada, frente al 3.4% calculado inicialmente, principalmente por un mayor gasto de los consumidores y una inversión más fuerte de lo estimado.

Para el peso, la posibilidad de tasas estadounidenses más altas reduce el atractivo de las operaciones que aprovechan el diferencial de rendimientos entre México y Estados Unidos. El cierre de esas posiciones, junto con la cautela de los inversionistas ante las tensiones comerciales y las ventas de acciones tecnológicas, añade presión sobre la moneda mexicana.

